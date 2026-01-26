Mūzikas festivāls "Saldus saule", kas norisināsies no 24. jūlija līdz 26. jūlijam Kalnsētas parkā, izziņojis pirmos māksliniekus.
Zināms, ka uz "Saldus saules" skatuves kāaps Ivo Fomins, "Līvi", "Dzelzs vilks", Fēlikss Ķiģelis, Inokentijs Mārpls, "Huskvarn", "Laika suns", "Athodi brīnumzemē", "Bukte" un Raum, informēja festivāla pārstāve Rita Lielamure.
Mākslinieku saraksts tiks pakāpeniski papildināts, un pilnā festivāla programma tiks izziņota tuvāk pasākuma norisei.
Festivāla organizatori sola apmeklētājiem arvien bagātīgāku programmu, jaunas aktivitātes un vēl plašāku pieredzi, vienlaikus saglabājot to īpašo kopā būšanas sajūtu, kas "Saldus Saulei" raksturīga jau gadu desmitiem.
No piektdienas vakara līdz svētdienas rītam pļavā pie Cieceres upes darbosies telšu pilsētiņa, notiks dažādas atrakcijas, festivāla gadatirgus, "Silent Disco". Kā ierasts, būs arī pieejami dažādi bāri un ēdinātāji, kā arī plaša VIP zona ar galdiņiem.
Pirmais festivāls "Saldus saule" notika 1987. gadā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu