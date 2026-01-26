ASV Kanzasas štatā sniega vētras laikā pazudusī pamatskolas skolotāja atrasta mirusi sniegā nepilnu 300 metru attālumā no vietas, kur viņu pēdējo reizi fiksējušas videonovērošanas kameras, vēsta "New York Post", atsaucoties uz vietējo policiju.
28 gadus vecās Rebekas Rauberes mirstīgās atliekas svētdien atrastas mežainā teritorijā. Sieviete tika atrasta zem sniega segas pēc vairāku dienu meklēšanas. Policija norādījusi, ka viņu atradis K-9 meklēšanas suns Deizija.
Emporijas policijas priekšnieks Edvards Ovenss norādījis, ka sieviete, visticamāk, mirusi no hipotermijas neilgi pēc pazušanas.
Raubere, kura strādāja par otrās klases skolotāju pamatskolā, tika pasludināta par bezvēsts pazudušu sestdienas rītā. Viņa piektdienas vakarā ap pulksten 23.37 pametusi bāru "Town Royal", dodoties prom kājām bez somiņas, mobilā telefona un virsdrēbēm. Tobrīd gaisa temperatūra bijusi aptuveni -16 grādi pēc Celsija, taču pēc sajūtām bija -25 grādi.
Emporijas pilsētas izglītības pārvalde paziņojusi, ka skolotājas nāve dziļi satricinājusi visu izglītības kopienu. Skolās nodrošināta psiholoģiskā palīdzība skolēniem un darbiniekiem.
Rauberes nāve ir viena no vairākām, kas saistītas ar spēcīgo sniega vētru ASV, kas pazīstama kā "Ferna". Saskaņā ar "New York Post" un citiem ASV medijiem, vētras dēļ vismaz 13 cilvēki zaudējuši dzīvību, miljoniem iedzīvotāju palikuši bez elektrības. Aukstums un sniegs izraisījis arī masveida elektroapgādes traucējumus, tūkstošiem atceltu avioreisu un vairākus nāves gadījumus dažādos valsts reģionos.
