Atklājot 2026. gada uzņemto mākslinieku sarakstu, tapis zināms, ka amerikāņu dziedātāja un dziesmu autore Teilore Svifta (Taylor Swift) kļuvusi par jaunāko sievieti, kas uzņemta Dziesmu autoru Slavas zālē. Par šī gada Dziesmu autoru Slavas zālē uzņemtajiem māksliniekiem tika paziņots 21. janvārī.
Dziesmu autoru Slavas zāle (Songwriters Hall of Fame) dibināta 1969. gadā un godina autorus, kuru darbi atstājuši būtisku ietekmi uz populārās mūzikas attīstību. Vairāk nekā piecdesmit gadu laikā šajā slavas zālē uzņemti mazāk nekā 500 dziesmu autori, un katru gadu izvēlēta tikai neliela jauno dalībnieku grupa.
Kopumā 2026. gada Slavas zāles grupā iekļauti deviņi dziesmu autori un autores. Starp viņiem ir arī Alanisa Morisete, Valters Afanasjefs, Kristofers "Trikijs" Stjuarts, kā arī Pols Stenlijs un Džīns Simonss no rokgrupas “Kiss”. Sarakstā ir arī Kenijs Loginss un dziesmu autori Terijs Britens un Greiems Lails, kuri sarakstījuši Tīnas Tērneres dziesmu "What’s Love Got To Do With It".
Slavas zāles priekšsēdētājs un grupas “Chic” ģitārists Nails Rodžerss norādījis, ka
šogad uzņemtie mākslinieki pārstāv plašu žanru un paaudžu spektru, vienlaikus būtiski ietekmējot populārās mūzikas vēsturi.
Pēdējie gadi Sviftai bijuši īpaši veiksmīgi arī komerciāli. Viņas jaunākais albums "The Life of a Showgirl" Apvienotajā Karalistē trīs dienu laikā tika pārdots 304 000 eksemplāru un kļuva par gada veiksmīgāko albuma debiju valstī. Tāpat māksliniece pērn paziņoja, ka atpirkusi tiesības uz saviem pirmajiem sešiem albumiem, noslēdzot ilgstošu publisku strīdu par savas mūzikas īpašumtiesībām.
Svifta ir izdevusi 12 studijas albumus un četrus pārrakstītus albumus "Taylor’s Version", kā arī četras reizes saņēmusi "Grammy" balvu par gada labāko albumu.
