Sākoties jaunajam gadam, dzejniece un šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne Magone Liedeskalna nolēmusi "iztīrīt" savu ikdienu no visa liekā. Pēc smagas telefonsarunas ar Edgaru, viņa kopā ar uzticamo draudzeni Ilvu pievērsās mājas sakārtošanai pirms gaidāmā remonta. Tomēr mantu šķirošana negaidīti pārtapa par atmiņu revīziju, kad dienasgaismu ieraudzīja kāda sena mape. Tajā glabājās vēstules no vīriešiem, kuri pirms gadiem pretendēja uz Magones kādā citā šovā.
Papīru kaudzē Magone uzgāja kādu īpašu vēstuli. Izrādās, viens no senajiem pielūdzējiem nesen atkal licis par sevi manīt, apgalvojot, ka toreiz abi nesatikās tikai viņa slimības dēļ.
"Un es tā domāju: "Ko zīme, varbūt?" Un vēl kāds prikols – šis te man uzrakstīja, ka ir atradis mani," stāsta dzejniece. Viņa atklāj, ka vīrietis tagad aicina viņu ciemos uz Kuldīgu. Kamēr dāmas pēta fotogrāfiju, Ilva atzīst, ka kandidāts vizuāli ir diezgan pievilcīgs: "Nevar teikt, ka neglīts."
Abas draudzenes iedziļinājās vēstules saturā, kurā vīrietis vārdā Kaspars toreiz rakstīja: "Čau! Gribu iepazīt lauku meiteni, skaistu, kas gatava saimniekot kopā ar mani, ja tāda izvēle būs!" Lai gan toreiz viņam piederēja saimniecība, Magone ir skeptiska par to, vai šodien situācija ir tāda pati, spriežot: "Kas zina? Nodzēra, nopīpēja, sieva atņēma. Nu, mazums, kas var mainīties."
Vēstulē Kaspars solīja kopīgu darbu un jautru izklaidi, radot Ilvai iespaidu par "feinu mežstrādnieku". Tomēr Magonei šis vīrietis ir palicis svešinieks, kura pēkšņā atkalparādīšanās liek uzdot jautājumus. Pārsūtot viņa teikto, Magone atstāsta: "Viņš stāsta – zini kā, man toreiz bija jābrauc, bet es saslimu, tev atteicu un netiku. Varbūt liktenis, es skatos – tu brīva, varbūt mēģinām otrreiz? Kaut kā tā."
Neskatoties uz uzaicinājumu apskatīt Kuldīgu, dzejniece neizrāda lielu sajūsmu par ideju doties tālajā ceļā: "Man ir tā, ka es esmu niķīga – es negribētu braukt ar autobusu līdz Rīgai, pēc tam uz Kuldīgu. Mazums, viņš nemaz neierodas, un es bēdīga braucu atpakaļ. Vispār skriet pie vīrieša es negribu. Mani ir tik daudz norūdījuši dažādu kārtu vīrieši, ka man ir grūti kādam ticēt un uzticēties vēl jo vairāk. Paļauties uz naiviem vārdiem pavisam – nebūs viegli," viņa atklāti atzīst.
Gadiem ejot, Magones prasības pret potenciālo partneri ir kļuvušas daudz dziļākas. Viņa vairs nevērtē vīriešus tikai pēc materiālā stāvokļa vai zvaigžņu saderības. Atskatoties uz savām iepriekšējām izvēlēm, viņa atzīst kļūdas: "Tagad, skatoties uz šiem cilvēkiem no sirds un perspektīvas kā izaugsmes ceļa partnera nozīmē, es būtu ņēmusi pilnīgi citus cilvēkus sev blakus, nevis tos, ko es esmu paņēmusi… bet nu labi, kā ir, tā ir," rezumē Magone, piebilstot, ka visam notikušajam tomēr ir bijusi sava jēga: "Tā bija pieredze – acīmredzot man tā bija vajadzīga."
