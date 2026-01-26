Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) plāno apmeklēt Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskās spēles, uz Itāliju dodoties kopā ar trim pavadošajām personām no sava biroja, apstiprinājusi premjeres padomniece Anna Ūdre.
Siliņa, Edgars Rinkēvičs un izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) iekļauti Latvijas delegācijā Milāna–Kortīna 2026 kā goda viesi.
Premjeri vizītē pavadīs viņas biroja vadītāja Ieva Zīberga, konsultante protokola jautājumos Skaidrīte Zarāne, kā arī konsultante digitālās komunikācijas jautājumos Paula Muizinika.
Arī Rinkēvičs dosies kopā ar trim pavadošajām personām — prezidenta kancelejas vadītāju Gundu Reiri, ārlietu padomnieku Edvīnu Severu un prezidenta protokola vadītāju Sabīni Švāni-Stankeviču, informēja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra komunikācijas speciālists Reinis Grāvītis.
Šīs būs pirmās olimpiskās spēles, kuras Siliņa apmeklēs, pildot amatpersonas pienākumus.
Latvijas Olimpiskā komiteja apstiprinājusi Latvijas delegāciju 68 sportistu sastāvā, kas būs līdz šim lielākā valsts pārstāvniecība ziemas olimpiskajās spēlēs. Spēles notiks no 6. līdz 22. februārim.
