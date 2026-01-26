Pirms vairāk nekā desmit gadiem no Rīgas domes uzņēmuma "Rīgas nami" vairāki miljoni eiro nonāca privātā valūtas maiņas firmā "ZEUS", kas vēlāk bankrotēja. Par darījuma sekām kriminālatbildību uzņēmās tikai pašvaldības uzņēmuma valde, kamēr politiskā uzraudzība netika izvērtēta. Tiesvedība šajā lietā turpinās joprojām, un tās centrā nonācis bijušais maksātnespējas administrators Andris Daugaviņš, vēsta raidījums "Nekā personīga".
Pēc "ZEUS" maksātnespējas administratora iecelšanas Daugaviņš vadīja procesu septiņus gadus, palīdzot atgūt lielāko daļu Rīgas pašvaldības zaudētās naudas. Viņam izdevās noraidīt iespējami fiktīvu kreditoru prasības, panākot, ka "Rīgas nami" saņem aptuveni 97% no atgūstamajiem līdzekļiem. Taču vēlāk pašvaldības uzņēmums mainīja nostāju, atcēla Daugaviņu no amata un vērsās pret viņu ar sūdzībām.
2019. gadā Daugaviņu atcēla no administratora pienākumiem, bet vēlāk
tiesā tika prasīts atmaksāt visu iepriekš saņemto atlīdzību par septiņu gadu darbu —
aptuveni 60 tūkstošus eiro.
Prasība tika apmierināta. Daugaviņš to uzskata par netaisnīgu, norādot, ka atlīdzība bija likumīgi noteikta, apstiprināta kreditoru sapulcēs un no tās samaksāti visi nodokļi.
Izgājis visas tiesu instances Latvijā un saņēmis atteikumu Satversmes tiesā, Daugaviņš vērsies Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Viņš uzsver, ka maksātnespējas administratoriem kā valsts amatpersonām tiek piemērota nesamērīga atbildība — atšķirībā no citām amatpersonām viņiem var prasīt atmaksāt visu iepriekš saņemto atlīdzību neatkarīgi no pārkāpuma smaguma.
Lieta aktualizējusi arī politisku diskusiju par amatpersonu finansiālo atbildību. Saeimā nonākusi platformas "ManaBalss" iniciatīva ar vairāk nekā 13 000 parakstu, kas aicina noteikt vienotus atbildības principus visām valsts amatpersonām. Taču Valsts kanceleja un Tieslietu ministrija uzskata, ka esošais regulējums ir pietiekams un iniciatīvu nav nepieciešams virzīt.
Daugaviņa pārstāvji norāda, ka šī lieta izgaismo plašāku sistēmisku problēmu — likums paredz vienkāršu sodīšanas mehānismu, bet neļauj izvērtēt katra gadījuma nianses un samērīgumu. Pats Daugaviņš atzīst, ka cer uz taisnīgu iznākumu Eiropas līmenī un vēlas šo ilgstošo procesu beidzot noslēgt.
Plašāk skatieties 25. janvāra "Nekā personīga" sižetā.
