Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde izsludinājusi meklēšanā bezvēsts pazudušo 1975. gadā dzimušo Alekseju Veinbergu.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrietis strādājis uz kuģa Lielbritānijā. Viņa darba līgums noslēdzies šā gada 21. janvārī, un bija plānots, ka nākamajā dienā — 22. janvārī — viņš atgriezīsies savā dzīvesvietā Rīgā, Stirnu ielā. Tomēr līdz šim brīdim viņš mājās nav ieradies.
Pazudušā pazīmes: aptuveni 176 centimetru garš, kalsnas miesas būves, ar brūniem matiem.
Valsts policija aicina iedzīvotājus rūpīgi aplūkot Alekseja Veinberga fotogrāfiju un sniegt jebkādu informāciju par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
