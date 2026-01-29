Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas turpina meklēt bezvēsts pazudušo 1992. gadā dzimušo Dmitriju Puškovu. Zināms, ka 2025. gada 18. janvārī viņš izgāja no savas dzīvesvietas Daugavpilī, pēc kā viņa atrašanās vieta līdz šim nav noskaidrota.
Pazudušais ir aptuveni 175 centimetrus garš, vidējas miesasbūves, ar īsiem, gaišiem matiem. Pazušanas brīdī viņš bija tērpies tumši zilās sporta biksēs, tumši zilā vējjakā un melnā cepurē ar uzrakstu "PUMA". Līdzi viņam bija melna mugursoma ar uzrakstu "PUMA", bet kājās — pelēkas sporta kurpes.
Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par Dmitrija Puškova iespējamo atrašanās vietu, aplūkot viņa attēlu un nekavējoties sazināties ar policiju, zvanot pa tālruni 65403310 vai uz ārkārtas palīdzības numuru 112.
