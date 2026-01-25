Padomāsim, ar ko mēs katrs sevi esam iepriecinājuši, ieejot 2026. gadā, varbūt ar kādu vērtīgu grāmatu, piemēram, ar Irēnes Valjeho darbu "Papiruss"? 

Tā ir pasaules vēsture grāmatā. Izlasījusi to pirmo reizi, es sapratu – šim vēstījumam ir jāatrodas manā grāmatu plauktā, savā ziņā kā mājas aptiekai. Es ieniru antīkās pasaules dziļumos peldējumam nesagatavojusies, brīžiem pat pietrūka elpas, bet vairs nespēju arī grāmatu aizvērt, piedzīvoju milzīgu prieku un pateicību, ka ir tapis darbs, kas līdzīgi magnētam pievelk dažādos laikmetos un valstīs izkaisītos ar grāmatu saistītos faktus un personības.

