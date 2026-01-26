Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA) Birojs apstiprinājis Krievijas Demokrātisko spēku platformas sastāvu, kas piedalīsies dialogā ar Eiropas parlamentāriešiem, pirmdien vēsta "Radio Brīvība".
Platformā iekļauti 15 cilvēki, arī Dmitrijs Gudkovs, Vladimirs Kara-Murza, Garijs Kasparovs, Mihails Hodorkovskis un Ļubova Soboļa.
Pieci cilvēki pārstāvēs Krievijas mazākumtautības.
Krievija tika izslēgta no Eiropas Padomes 2022. gada martā pret Ukrainu izvērstā kara dēļ.
Tā kā Krievijas Demokrātisko spēku platforma nav oficiāla Krievijas Valsts domes delegācija, tās dalībnieki EPPA nevar publiski demonstrēt Krievijas karogu vai citus simbolus.
Paredzams, ka platformas sastāvs tiks atjaunots katru gadu pēc rotācijas principa.
Kandidātus dalībai platformā izraudzījās EPPA aparāta pārstāvji.
Priekšroka tika dota kandidātiem, ko atbalstīja četras Krievijas opozīcijas organizācijas - Pretkara komiteja, "Free Russia Foundation", Korupcijas apkarošanas fonds (FBK) un Brīvās Krievijas forums.
Izvēloties cienīgākos Krievijas trimdas pārstāvjus dalībai platformā, radās zināmas grūtības, norāda raidsabiedrība DW.
Platforma ir jauns formāts EPPA, un to nebija viegli izveidot, ņemot vērā visas politiskās nianses.
Turklāt Krievijas opozīcijas rindās pastāvēja šķelšanās, kas, iespējams, bija saistīta ar cīņu par platformas kontroli.
