Pēc sarunām Abū Dabī problemātisku jautājumu kļuvis mazāk, taču Ukraina nedomā atdot savas teritorijas, svētdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Preses konferencē Viļņā viņš sacīja, ka sarunās Ukrainas, Krievijas un ASV delegācijas apspriedušas 20 punktu plānu kara izbeigšanai un problēmātiskos jautājumus.
"Bija daudz problemātisku jautājumu. Tagad to ir kļuvis mazāk. Un jau diezgan ilgu laiku Krievija vēlas izdarīt visu, lai Ukrainas nebūtu mūsu valsts austrumos. (..) Viņi to izvirzīja par mērķi, un tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka viņi vēlas sasniegt šo mērķi, bet pagaidām viņi to nevar izdarīt frontē," teica Ukrainas prezidents.
Zelenskis norādīja, ka Ukrainas nostāja teritoriālajā jautājumā nav mainījusies.
"Visi zina mūsu nostāju. Mēs cīnāmies par savu valsti, par savējo. Mēs necīnāmies svešas valsts teritorijā. Jā, tās ir divas dažādas principiālas nostājas - Ukrainas un Krievijas. Amerikāņi cenšas rast kompromisu. Mēs ejam uz to, ka mēs runājam trīspusējā formātā. Iespējams, tie ir pirmie soļi, lai rastu kompromisu, bet, lai kompromiss tiktu panākts, visām pusēm ir jābūt gatavām kompromisam. Starp citu, arī ASV pusei," sacīja Zelenskis.
Viņš arī teica, ka Ukraina gaida drošības garantijas no ASV un Eiropas, kas, pēc viņa vārdiem, "dos iespēju noteikt konkrētu datumu šī kara beigām".
"Mums drošības garantijas vispirms ir divpusējas drošības garantijas ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Dokuments ir simtprocentīgi gatavs, mēs gaidām partneru gatavību - datumu un vietu, kad mēs to parakstīsim," viņš teica.
Kā norādīja Zelenskis, drošības garantiju otrā daļa ir skaidra Ukrainas pievienošanās Eiropas Savienībai (ES) perspektīva.
Ukrainas prezidents sacīja, ka viņa valsts būs gatava dalībai ES līdz 2027. gadam.
"Mēs vēlamies mūsu līgumā norādīt konkrētu datumu par kara beigām, lai tad visas puses pildītu šīs vienošanās, tostarp agresors, kurš parakstīsies par 20 punktu plāna izpildi, ja pienāks šāds brīdis," rezumēja Zelenskis.
Jau ziņots, ka piektdien un sestdien Abū Dabī notika sarunas starp Ukrainas, ASV un Krievijas delegācijām par iespējām izbeigt karu Ukrainā. ASV amatpersonas uzskata sarunas par sekmīgām, vēsta mediji, atsaucoties uz amerikāņu amatpersonu neoficiāli teikto.
Zelenskis kopā ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu un Polijas prezidentu Karolu Navrocki svētdien Viļņā piedalījās 1863.-1864. gada sacelšanās atceres pasākumos.
1863. un 1864. gadā Polijā, Lietuvā un Baltkrievijā notika sacelšanās pret Krievijas impērijas varu. Šīs sacelšanās mērķis bija atjaunot Polijas-Lietuvas kopvalsti 1772. gada robežās, taču sacelšanās tika apspiesta.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 235 060
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmdienas rītam sasnieguši 1 235 060 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1020 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 608 tankus, 23 951 bruņutransportieri, 36 644 lielgabalus un mīnmetējus, 1626 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1286 zenītartilērijas iekārtas, 434 lidmašīnas, 347 helikopterus, 115 813 bezpilota lidaparātus, 4205 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 75 906 automobiļus un autocisternas, kā arī 4051 specializētās tehnikas vienību.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
