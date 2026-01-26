Siguldas opermūzikas svētku līdzšinējiem organizatoriem - biedrībai "Siguldas opermūzikas svētki" - ir pasludināta maksātnespēja, taču opermūzikas svētki Siguldā šovasar neizpaliks, noskaidroja aģentūra LETA.
Biedrības maksātnespēja pasludināta 23. janvārī, liecina ieraksts Maksātnespējas reģistrā.
Kā apliecināja Siguldas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste profesionālās mākslas jautājumos Dace Pleša, neskatoties uz biedrības maksātnespēju, arī šogad opermūzikas svētki Siguldā notiks no 31. jūlija līdz 2. augustam.
Viņa uzsvēra, ka šo svētku tradīcija, ko vairāk nekā 30 gadus ir rīkojis Dainis Kalns, turpināsies, un tos šogad rīkos biedrība "Latvijas opermūzikas svētki". Šī gada svētku iestrādes Kalns jau bija sācis pirms diviem gadiem, norādīja Pleša. Viņa informēja, ka tuvākajā laikā tiks izsludināta svētku programma.
Finansējumu Siguldas opermūzikas svētkiem ir piešķīris gan Valsts kultūrkapitāla fonds, gan to plānojusi darīt pašvaldība, atklāja Pleša.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, biedrības "Siguldas opermūzikas svētki" apgrozījums 2023. gadā bija 186 281 eiro, zaudējumi - 17 611 eiro. Finanšu rādītāji par 2024. un 2025. gadu nav publiskoti.
Biedrība dibināta 1995. gadā. Biedrības izpildinstitūciju no 2004. gada līdz šodienai vadīja Kalns. Par biedrības administratoru iecelts Kristaps Andersons. Kreditoru prasījumi pret parādnieku iesniedzami administratoram līdz 26. februārim.