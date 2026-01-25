Indijas dienvidu Telanganas štatā uzsākta izmeklēšana pēc tam, kad vairāku nedēļu laikā vismaz sešos ciematos nogalināti simtiem klaiņojošu suņu. Policija apstiprinājusi vismaz 354 dzīvnieku nāvi. Saistībā ar atsevišķiem gadījumiem aizturētas deviņas personas, ziņo ārvalstu mediji.
Likumsargi norāda, ka dzīvnieki, iespējams, tikuši saindēti vai nogalināti ar injekcijām, taču galīgais nāves cēlonis vēl tiek noskaidrots, gaidot ekspertīžu rezultātus. Izmeklēšanā iesaistīti arī valsts veterinārie dienesti.
Vietējie iedzīvotāji un dzīvnieku aizstāvji norāda, ka vardarbība varētu būt saistīta ar nesenajām vietējām vēlēšanām, kuru laikā politiķi solījuši risināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu. Atsevišķās teritorijās par notikušo atbildību tiekot izmeklēti arī vietējo pašvaldību pārstāvji.
Telanganas štata amatpersonas notikušo nosaukušas par nelikumīgu un necilvēcīgu rīcību, uzsverot, ka dzīvnieku nogalināšana nevar tikt attaisnota ar klaiņojošo suņu skaita samazināšanu. Varasiestādes solījušas pastiprināt uzraudzību, lai nepieļautu līdzīgus gadījumus nākotnē.
Notikumi radījuši plašāku diskusiju Indijā par klaiņojošo dzīvnieku kontroli. Valstī ik gadu tiek reģistrēti desmitiem tūkstošu suņu kodumu gadījumu, taču dzīvnieku aizstāvji uzsver, ka masveida nogalināšana nav risinājums un aicina uz sterilizācijas un vakcinācijas programmu paplašināšanu.
