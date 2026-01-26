Jau šo sestdien, 31. janvārī, norisināsies Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa "Supernova" pirmais pusfināls. Uz skatuves kāps 12 no kopumā 24 žūrijas izvēlētajiem dalībniekiem. Katrā pusfinālā tiks atlasīti pieci finālisti, kuri turpinās cīņu par uzvaru lielajā finālā.
Ketijas Šēnbergas un Laura Reinika vadītajam konkursam šogad pievienosies arī modele un televīzijas raidījumu vadītāja Māra Sleja. Viņi skatītājiem ļaus iepazīt konkursa dalībniekus un tiešraidē pirmo reizi novērtēt dziesmu izpildījumu. Latvijas Radio 5 būs iespējams sekot līdzi konkursa tiešraidēm kopā ar Mārtiņu Pabērzi.
Gan pusfinālos, gan finālā vienlīdz nozīmīga būs skatītāju un žūrijas loma — labākie dalībnieki tiks noteikti skatītāju un žūrijas balsojuma kopvērtējumā. Finālā iekļūs desmit dalībnieki.
""Supernova" ir vairāk nekā televīzijas šovs — tas ir viens no skatītāju iemīļotākajiem šoviem ik gadu. Katru gadu uz "Supernovas" skatuves satiekas jauni sapņi, drosmīgas balsis un degsme. "Supernova" nav tikai starts Eirovīzijai, tā ir platforma, kurā mākslinieki paceļas pāri robežām, pierādot, ka radošuma spēks spēj aizskart ikvienu. Šogad izpildītāji ļoti rūpīgi gatavojas saviem priekšnesumiem, un
skatītājiem būs jāizvēlas, kurš no tiem jau maijā pārstāvēs Latviju Vīnē,"
teic LTV Izklaides un dokumentālā satura redakcijas vadītāja Agnese Štrause-Kubliņa.
Konkursa "Supernova" vadītāja Māra Sleja: "Noteikti vēlos "Supernovas" komandā ienest cilvēcību, pieņemšanu un prieku, prieku par citiem un viņu sasniegumiem. Manuprāt, jau pieteikšanās konkursa atlasei prasa lielu drosmi, nemaz nerunājot par kāpšanu uz skatuves pusfinālos un finālā kopā ar tik daudziem talantīgiem māksliniekiem. No visas sirds vēlu visiem lielisku, patiesi lielisku piedzīvojumu, ko sauc par "Supernovu"."
Konkursa "Supernova" pusfināli notiks 31. janvārī un 7. februārī, savukārt fināls — 14. februārī.
Tiešraides skatāmas pulksten 21.10 LTV1, REplay.lv un LSM.lv, kā arī klausāmas Latvijas Radio 5. Priekšnesumus ir iespējams piedzīvot arī klātienē — Rīgas kinostudijā.
Uzstāšanās secība pirmajā pusfinālā:
Antra Stafecka ar dziesmu "Divejāda"
TIKASHA SAKAMA ar dziesmu "#010126 CODA"
"ELPO" ar dziesmu "Blakus"
Agnesse ar dziesmu "Oh My My"
Emilija ar dziesmu "All We Ever Had"
Blurie ar dziesmu "Lovin’ Always Gets Me Down"
Aivo Oskis ar dziesmu "Walking Out"
Daba ar dziesmu "Panic Attack"
"Kautkaili" ar dziesmu "Te un tagad"
"De Mantra" ar dziesmu "Let Them"
"Honey Blue" ar dziesmu "Blue Disco"
Ivo Grīsniņš Grīslis ar dziesmu "Home"
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu