Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, eksperti brīdina par pieaugošiem ārvalstu centieniem ietekmēt demokrātisko procesu Latvijā. Galvenais apdraudējums joprojām ir Krievijas izvērstais hibrīdkarš, kas ietver ne tikai klasisku dezinformāciju, bet arī arvien aktīvāku jauno tehnoloģiju izmantošanu – mākslīgā intelekta radītus dziļviltojumus un potenciālu tehnoloģisku iejaukšanos vēlēšanu procesā, vēsta 360TV Ziņas.
Saeimā izskanējusi arī diskusija par iespēju ārkārtējos gadījumos atcelt vēlēšanu rezultātus, ja ārvalstu iejaukšanās būtu klaji pierādāma un vēlēšanu leģitimitāte nopietni apšaubāma. Domnīcas “Providus” asociētā pētniece Iveta Kažoka uzsver, ka šādās situācijās Augstākajai tiesai jābūt reālām rīcības iespējām, nevis tikai teorētiskām tiesībām paziņot, ka vēlēšanas ir tik smagi diskreditētas, ka tās jāorganizē no jauna.
Tomēr NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts brīdina, ka vēlēšanu atcelšana pati par sevi jau būtu uzskatāma par zaudējumu, jo tas palīdzētu agresorvalstij sasniegt tās mērķi – graut sabiedrības uzticēšanos vēlēšanām, izraisīt politisku krīzi un veicināt nestabilitāti. Arī Augstākās tiesas pārstāve norādījusi, ka primārais uzdevums ir darīt visu iespējamo, lai līdz šādam scenārijam nenonāktu.
Eksperti vienlaikus uzsver, ka draudi vēlēšanu drošībai neaprobežojas tikai ar Krieviju. Ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš 360TV Ziņām aicina pievērst uzmanību arī Ķīnas ietekmes pieaugumam, savukārt Jānis Sārts norāda, ka šī ietekme bieži tiek īstenota netieši, izmantojot sociālos tīklus, īpaši “TikTok”, kura algoritmiskā jauda ļauj efektīvi sasniegt un ietekmēt plašas sabiedrības grupas.
Kā uzsver eksperti, ārvalstu iejaukšanās vēlēšanās kļūst arvien izsmalcinātāka – tā apvieno jaunākās tehnoloģijas ar mērķētu dezinformāciju, kas tiek pielāgota konkrētu sabiedrības grupu paradumiem un ievainojamībai. Tas padara draudu novēršanu īpaši sarežģītu un vēlēšanu drošību – par vienu no būtiskākajiem demokrātijas izaicinājumiem Latvijā.
