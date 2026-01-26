Pirmdienas rītā Latvijā valda apmācies laiks, vietām novērojams neliels sniegs, liecina meteorologu sniegtā informācija.
Sniega segas biezums novērojumu stacijās svārstās no 6–7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 24 centimetriem Krāslavas novada Piedrujā un 26 centimetriem Dagdā.
Pārsvarā pūš neliels austrumu un dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte vērtējama kā laba līdz vidēja.
Plkst. 5, saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem, gaisa temperatūra valstī bija no -6,4 grādiem Liepājas ostā līdz -15,2 grādiem Dagdā. Nedēļas nogalē zemākā temperatūra tika reģistrēta svētdienas rītā Madonā, kur termometra stabiņš noslīdēja līdz -24,6 grādiem.
Rīgā rīts ir apmācies, brīžiem nedaudz snieg, pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu aptuveni trīs metri sekundē, un gaisa temperatūra ir -9 grādi. Pilsētas centra novērojumu stacijā saglabājas aptuveni 12 centimetrus bieza sniega sega.
Svētdien maksimālā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no -5,6 grādiem Kolkā līdz -12,7 grādiem Madonā.
Tikmēr Eiropā 25. janvārī visaugstākā gaisa temperatūra sasniedza +21 grādu Grieķijā, bet zemākā temperatūra naktī uz pirmdienu bija -34 grādi Norvēģijas dienvidos un Krievijā.
