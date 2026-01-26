Krievija vairs nevar atļauties uzturēt Piedņestras reģionu, ko ilgus gadus izmantoja, lai vājinātu Moldovu un apgrūtinātu tās virzību uz Rietumiem. Moldova var izmantot Maskavas vājuma brīdi, lai mēģinātu atgūt Piedņestru savā kontrolē.

Jau vairāk nekā 30 gadu Piedņestra ir bijusi kā Eiropas “melnais caurums”, kur plaši izplatīta bija kontrabanda un citas noziedzīgās darbības. 

Piedņestras separātistu valdība, kas atteikusies pakļauties Moldovas varai, centās vienlaikus nosēdēt uz diviem krēsliem: tā izmantoja Maskavas piešķirto atbalstu, bet vienlaikus guva labumu arī no tā, ka oficiāli šī teritorija joprojām skaitās Moldovas sastāvdaļa, tādēļ tai ir atvieglots tirdzniecības režīms ar Eiropas Savienību.

