Kas būtu jāzina par iespējām 2. līmeņa pensiju uzkrājumu novēlēt mantiniekiem.
Jau piecus gadus pensiju 2. līmeņa dalībnieki var izvēlēties, kā tiks izmantots viņu uzkrātais kapitāls, ja nomirs, pirms tiks piešķirta vecuma pensija. 2025. gada 31. decembrī savu izvēli bija izdarījuši 41,4% pensiju 2. līmeņa dalībnieku (no tiem 81,9% izvēlējušies nodot kapitālu mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā, 16,8% pievienot norādītās personas pensijas kapitālam, bet 1,3% ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā). Skaidrojam, kas notiek ar uzkrājumu katrā no šiem iespējamajiem variantiem un kādas nianses svarīgi zināt, izdarot vai mainot savu izvēli.
Kam var novēlēt savu 2. līmeņa uzkrājumu?
Ir trīs iespējamie izvēles varianti:
1. – pārskaitīt uzkrāto kapitālu uz valsts pensiju speciālo budžetu;
2. – norādīt konkrētu personu, kuras pensiju 2. līmeņa uzkrājumam kapitāls tiks pievienots. Attiecīgi norādītā persona, pieprasot vecuma pensiju, varēs izmantot gan savu pensiju 2. līmenī uzkrāto, gan novēlēto 2. līmeņa kapitālu. Novēlēt savu kapitālu var jebkura fiziska persona neatkarīgi no radniecības saitēm, taču svarīgi, lai norādītais cilvēks būtu pensiju 2. līmeņa dalībnieks. Svarīgi atcerēties, ka šajā gadījumā izmaksa netiek veikta uzreiz, bet tiek izmaksāta pakāpeniski no brīža, kad norādītā persona sāks saņemt vecuma pensiju;
3. – nodot uzkrājumu mantošanā Civillikumā