Februārī pie lasītājiem nonāks prozas vecmeistara Arnolda Auziņa jaunais romāns "Derīguma termiņš mīlestībā". Šī gada beigās Arnolds Auziņš svinēs 95 gadu jubileju, tomēr ņiprumā joprojām neatpaliek no daudziem, kas ir pat vairākus gadu desmitus jaunāki.
Uz interviju vecmeistars atnāk ar sarkanām rozēm – un pēkšņi vairs nemaz nešķiet neparasti, ka tik cienījamos gados tapis versmains mīlestības romāns.
Lielpilsētas žurnālists Osvalds Bautris tiek nosūtīts intervēt jauniņo Purmales skolas direktori Aneti Legzdu. Starp abiem jau iepazīšanās brīdī uzkvēlo jūtas, un ar katru nākamo tikšanās reizi tās kļūst dziļākas. Tomēr ir problēma – Osvalds ir precējies, bet Anetes pagātnē ir nepatīkama pieredze. Kāda nākotne abiem iespējama? Osvalds atradis risinājumu – lai izvairītos no kārdinājuma, viņš iepazīstina Aneti ar savu draugu. Savešana izrādās veiksmīga – ir noliktas kāzas un šķiet, ka tālāk atliek tikai pierakstīt "viņi dzīvoja ilgi un laimīgi", taču ne jau tad, ja romānu raksta Arnolds Auziņš...
Jūs parasti sakāt, ka visi romāni ir autobiogrāfiski. Kas bija mezgla punkts, no kura sākās romāns "Derīguma termiņš mīlestībā"?
A. Auziņš: Taisnība, manos romānos ir ļoti daudz no īstās dzīves. Iepriekšējā, "Meklējot sevi", pat īsto vārdu Agnesei paturēju. Tikai viens romāns man ir tāds, kurā visu esmu izdomājis, tas saucas "Necenties mani atminēt". Un reiz, kad viesojos Madonā, pienāk viena šausmīgi nikna dāma, saka: "Es jūs grasījos tiesā sūdzēt! Jūs mani esat izķengājis!" Bet es taču viņu nemaz nepazinu. "Tad jums kāds par mani pastāstījis!" Nu nekā tamlīdzīga...
Bet, ja runājam par iedvesmu šim romānam, tad viss sākās 1958. gadā, kad man bija 27 gadi. Mani aizsūtīja komandējumā uz Ugāli, un tā bija mīlestība no pirmā acu skatiena. Kad ieraudzīju Kitiju Galeju, jauno skolas direktori, es biju beigts. Mēs bijām vienos gados, un viņa mani nobūra – nekad nebiju redzējis meiteni ar tik mirdzošām acīm, un viņas balss!
Laikam jūtas bija abpusējas, bet biju jau precējies un tas romāns nevarēja ilgi turpināties, tāpēc es Kitiju iepazīstināju ar savu draugu.
Pat tas ir autobiogrāfiski. Lūdzu, sakiet, ka vismaz avārija nenotika...
Avārija bija drausmīga! Vecs onkulis, vedējtēvs, kāzās bija stipri iereibis un veda visus uz Siguldu. Priekšējās mašīnas brauca lēni, viņš gribēja apdzīt un nemanīja, ka pretī nāk smagā mašīna, baļķu vedējs. Visi četri gāja bojā. Es Kitijai – tas ir, Anetei – romānā dāvāju dzīvību, jo citādi jau romāns neiznāktu. Runāju ar ekspertiem, un viņi apstiprināja – tā reizēm varot notikt, ka tas, kurš aizmugurē sēž labajā pusē, tādā avārijā varot palikt dzīvs, tā esot drošākā vieta mašīnā. Un tas, ka Anete visu aizmirsa, neko no iepriekšējās dzīves neatcerējās, to arī eksperti apstiprināja, ka tā var būt. Ja es būtu izšķīries no pirmās sievas un apprecējis Kitiju, tagad arī manis vairs nebūtu starp dzīvajiem.
Un Anetes kārīgais onkulis – tas arī ir no dzīves?
Jā, tas kārīgais onkulis tiešām dzīvoja Mežaparkā. Patiesībā viņš Kitiju izvaroja, tāpēc arī viņa tik ilgi neapprecējās – skolā strādājot, vīriešu apkārt maz, darba daudz, tādēļ bija viegli aizbildināties, bet patiesībā tā viņai bija briesmīga trauma. Daudzi romāna tēli ir pavisam reāli, labi, ka visi jau miruši, nevar mani tiesā vairs iesūdzēt.
Laikam jau tieksme turēties pie realitātes nāk no žurnālista pieredzes.
Es varu rakstīt tikai to, ko zinu, tāpēc daudzos romānos darbojas žurnālisti. Es sāku strādāt laikrakstā "Pionieris" kā visjaunākais darbinieks – studiju laikā biju uzrakstījis humoresku, un redaktore Milda Vanaga man piedāvāja, vai negribu iet pie viņiem strādāt. Vai dieniņ, ļoti labprāt! Pirms manis tur jau bija strādājusi Vizma Belševica, kopā ar mani strādāja Regīna Lasenberga, vēlāk lielā rakstniece Ezera, mana kursabiedrene.