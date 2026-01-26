Otrdien Latvijā gan naktī, gan dienas laikā dienvidu reģionos gaidāms sniegs, vietām tas var būt intensīvs, liecina sinoptiķu prognozes.
Debesis lielākoties klās mākoņi. Austrumu un ziemeļaustrumu vējš pūtīs lēni līdz mēreni, bet Kurzemē brāzmas var sasniegt 9–14 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs no -3 līdz -9 grādiem, savukārt Vidzemē un Latgales ziemeļos iespējams lielāks sals — līdz -10…-15 grādiem.
Rīgā otrdiena gaidāma apmākusies, iespējams neliels sniegs, un vakarā nokrišņu iespējamība palielināsies. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no austrumiem un ziemeļaustrumiem. Gaisa temperatūra būs ap -8 grādiem, dienā paaugstinoties līdz -6 grādiem.
Jau vēstīts, ka nedēļas pirmajā pusē Latvijas dienvidos snigs plaši, vietām var izveidoties 15–20 centimetru bieza svaiga sniega sega. Vislielākais sniega daudzums prognozēts Latgales dienvidos un Zemgalē pie Lietuvas robežas.
