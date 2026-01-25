Par "Latvijas Radio 2" rīkotās ikgadējās dziesmu aptaujas "Muzikālā banka 2025" uzvarētāju kļuvis Dons ar dziesmu "Tuvums".
Par gada otro vērtīgāko popa un roka dziesmu atzīta "Sudden Lights" dziesma "Lai tev apnīk skumt", savukārt trešo vietu ieņem Miks Galvanovskis ar darbu "Kad izdzisīs".
Par vērtīgākās dziesmas titulu finālā sacentās 15 dziesmas. Uzvarētājs tika paziņots "Muzikālās bankas" noslēguma ceremonijā Daugavpilī. Titula ieguvēju noteica klausītāju un skatītāju balsojums ceremonijas tiešraidē.
Finālā sacentās arī "Yūt" ar dziesmu "Acis", Luize Burmistrova ar darbu "Asaras vairs nav tā vērtas", Fiņķis ar dziesmu "Baudam!", "Medību lauki" ar darbu "Citos medību laukos", Viktors Buntovskis ar dziesmu "Dārznieks", "Atvara" ar darbu "Dzīve mūs mētā", Ivo Fomins ar dziesmu "Ezera sonāte", "Prāta vētra" ar dziesmu "Gribēju būt rokstārs", "Carnival Youth", piedaloties Evijai Vēberei, ar dziesmu "Labākā doma pasaulē", Emilija ar dziesmu "Pašam būt", Antras Stafeckas dziesma "Sauciet" un "Kautkaili" ar darbu "Vēl vienu reiz".
Arī šogad visi "Muzikālās bankas" finālisti saņēma piemiņas balvas, kuru mākslinieks ir Armands Jēkabsons. Balvas dizainā apspēlēta tiekšanās uz augšu, uz labāko un vērtīgāko, turklāt pašu procesu uzlūkojot kā lielu vērtību, norāda pasākuma rīkotāji.
"Muzikālās bankas" lielā finālbalsojuma dziesmas vērtēja arī neatkarīga un profesionāla žūrija, kurā strādāja diriģents Gints Ceplenieks, operdziedātājs Edgars Ošleja, pianists, komponists, aranžētājs Matīss Žilinskis, mūziķe, grupas "Tautumeitas" dalībniece Asnate Rancāne, mūziķis, "Latvijas Radio 5" ētera personība Bruno Jānis Skrastiņš, komponiste Anna Fišere, mūziķis Atis Zviedris, laikmetīgās un džeza mūzikas saksofonists, komponists Kārlis Auziņš, aktrise Agnese Budovska un Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) mūzikas apskatniece Aiga Leitholde.
"Latvijas Radio 2" popa un roka dziesmu aptauja "Muzikālā banka" 26 gadus nosaka vērtīgākās dziesmas. Visa gada garumā klausītāju balsojums balvas tīmekļvietnē nosaka nedēļas, mēneša un gada vērtīgākās popa un roka dziesmas.
Tradicionāli "Muzikālās bankas" gada aptauja noslēdzas ar apbalvošanas ceremoniju, kurā piedalās to dziesmu autori un izpildītāji, kuru darbi no radio klausītāju un žūrijas puses tiek novērtēti visaugstāk.
"Muzikālajā bankā 2024" laurus plūca Stafeckas, Ingara Viļuma un apvienības "Jumprava" kompozīcija "Baltu dzīvi nodzīvot". Kā otra vērtīgākā dziesma novērtēta "Musiqq" izpildītā "Lai kvēl", savukārt trešo vietu ieņēma Chris Noah ar dziesmu "Nomodā".
