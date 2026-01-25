Abū Dabī noslēgusies ASV, Krievijas un Ukrainas delegāciju sarunu otrā kārta

Abū Dabī sestdien noslēgusies ASV, Krievijas un Ukrainas delegāciju sarunu otrā kārta, paziņojušas iesaistītās puses.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka divu dienu trīspusējās sarunas Abū Dabī noslēdzās ar konstruktīvām diskusijām par "iespējamiem kara izbeigšanas parametriem". Prezidents arī pavēstīja, ka sarunas varētu turpināties jau nākamnedēļ.
Šīs sarunas ir pirmais zināmais gadījums, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas amatpersonas vienlaikus tikušās ar Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem, Vašingtonai turpinot centienus panākt Krievijas sāktā kara izbeigšanu.
"Visas puses vienojās ziņot savām galvaspilsētām par katru sarunu aspektu un saskaņot turpmākos soļus ar saviem līderiem," platformā "Telegram" pavēstīja Zelenskis.
Ukrainas līderis paziņoja, ka pastāv "sapratne par to, ka ir nepieciešama amerikāņu uzraudzība un kontrole pār kara izbeigšanas procesu un reālas drošības nodrošināšanu".
Sarunās piedalījās ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un viņa znots Džareds Kušners, Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs un citas amatpersonas. Saskaņā ar Zelenska ziņoto Ukrainu sarunās pārstāvēja armijas un militārā izlūkdienesta amatpersonas.
Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) preses pārstāve paziņoja, ka sarunas Abū Dabī aizvadītas "konstruktīvā un pozitīvā atmosfērā".
Kas tieši pārrunāts un kādi ir sarunu rezultāti, pagaidām nav zināms.
Sarunu pirmā kārta notika piektdien.
Zelenskis ceturtdien, uzrunājot Pasaules Ekonomikas forumu (WEF), sacīja, ka dokumenti par Krievijas uzsāktā kara izbeigšanu, kas tiek gatavoti kopā ar Vašingtonu, ir gandrīz gatavi, bet norādīja, ka vairāki sensitīvi punkti, kas galvenokārt saistīti ar teritoriju jautājumiem, joprojām nav atrisināti.
Zelenskis ieradies Viļņā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdienas vakarā ieradies Viļņā, lai kopā ar Lietuvas un Polijas prezidentiem svētdien piedalītos 1863.-1864. gada sacelšanās piemiņas pasākumos, vēsta Lietuvas mediji.