Jēkabpils novadā aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāju balsis par partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) kandidātu tika nopirktas ar nelielām naudas summām un vienā gadījumā arī ar viskija pudeli.
Prokuratūra informējusi, ka Rīgas Ziemeļu prokuratūra cēlusi apsūdzību četriem Latvijas pilsoņiem par personu tiesību brīvi vēlēt deputātus apzinātu kavēšanu, uzpērkot vēlētājus pērn notikušajās pašvaldību vēlēšanās.
Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju kādam deputāta kandidātam radies nodoms prettiesiskā ceļā panākt savu ievēlēšanu Jēkabpils novada domē, organizējot balsu uzpirkšanu. Kandidāts vienojies ar vienu no apsūdzētajiem, ka nodrošinās naudas līdzekļus viņa sameklēto vēlētāju uzpirkšanai. Par samaksu šīm personām bija jānobalso par konkrētās partijas kandidātu sarakstu, izdarot atzīmi "par" pretī attiecīgā kandidāta vārdam un uzvārdam.
Vienošanās paredzējusi arī to, ka apsūdzētais organizēs uzpirkto vēlētāju dalību balsošanā vēlēšanu iecirkņos, nodos samaksu, kā arī piesaistīs citas personas, kas būtu gatavas iesaistīties balsu uzpirkšanā kandidāta interesēs. Īstenojot šo shēmu, vīrietis piesaistījis vēl vienu personu, kura savukārt iesaistījusi vēl vienu dalībnieku.
Tādējādi balsu uzpirkšanai izveidota organizēta četru personu grupa ar sadalītiem pienākumiem, norādīts apsūdzībā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka balsu pirkšanā iesaistītās personas
par samaksu 15–20 eiro apmērā, bet vienā gadījumā arī pret viskija pudeli, kopumā uzpirkušas 21 vēlētāju,
lai tie nobalsotu par konkrēto deputāta kandidātu. Lai pēc balsošanas saņemtu solīto atlīdzību, vēlētājiem bija jānodod apsūdzētajiem neizmantotās vēlēšanu zīmes kā apliecinājums tam, ka balsojums veikts par attiecīgās partijas sarakstu, informēja prokuratūra.
Konkrētais deputāta kandidāts Jēkabpils novada domē tomēr netika ievēlēts.
LTV iepriekš ziņoja, ka lietā figurē Igors Ņeženkins, kurš Jēkabpils novadā kandidēja no LPV saraksta. Viņš palika pirmais aiz ievēlēšanas robežas — līdz iekļūšanai domē pietrūka mazāk nekā desmit balsu.
Lietu līdz nodošanai kriminālvajāšanai izmeklēja Valsts drošības dienests (VDD).
Šovasar tiesībsargājošās iestādes ierosinājušas vairākus kriminālprocesus par apzinātu personu tiesību brīvi vēlēt deputātus kavēšanu.
Iepriekš prokuratūra Zemgales rajona tiesai nodeva krimināllietu, kurā kāds vīrietis apsūdzēts par balsotāju uzpirkšanu, lai prettiesiski atbalstītu sava sievastēva ievēlēšanu Jelgavas novada domē. Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka aizdomās turētā sievastēvs kandidējis no "Latvijas Reģionu apvienības" saraksta.
Citā krimināllietā divi Latvijas pilsoņi apsūdzēti par balsotāju uzpirkšanu LPV kandidāta labā Balvu novadā. Šajā gadījumā četriem vēlētājiem par balsi solīti pieci eiro, vienam — sešas alus pudeles, bet piektajam piedāvāta cienāšana ar ceptu gaļu un alkoholu.
