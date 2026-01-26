Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Šonedēļ noskaņu nosaka termometra stabiņš, kas dūšīgi turas mīnusu zonā, liekot meklēt siltumu telpās un stāstos. Grāmata šādā laikā kļūst par drošu patvērumu, un aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu tops apliecina - lasītāji arvien biežāk izvēlas daudzveidību. Līdzās spriedzes romāniem un detektīviem topā sastopamas gan grāmatas bērniem, gan vēsturiskie darbi, veidojot bagātīgu un daudzslāņainu lasīšanas ainavu.
Topā šonedēļ ienākuši divi jaunpienācēji. Viens no tiem ir trilleris "Vilkatis", Daina Šadre (izdevienīca "Latvijas Mediji"). Mazpilsētu satricina nežēlīgi noziegumi, un pamazām nostiprinās versija par sērijveida slepkavu. Vietējās bibliotēkas darbiniece Katrīne nonāk notikumu epicentrā - gan kā potenciāls upuris, gan kā cilvēks, kurš nespēj palikt malā, kad aizdomas krīt uz viņai tuvu kolēģi. Spriedze pieaug soli pa solim, līdz stāsts sasniedz satraucošu kulmināciju, atgādinot, cik trausla mēdz būt drošības sajūta pat šķietami mierīgā vidē.
Otrs jaunpienācējs ir "Kārļa grāmata", Arno Jundze (izdevniecība "Dienas grāmata") - darbs, kas pelnīti pievērš uzmanību personībai, bez kuras latviešu literatūras vēsture, iespējams, izskatītos citādi. Grāmata veltīta Kārlim Veidenbaumam - Eduarda Veidenbauma atbalstītājam, aizbildnim un klusajam spēkam aiz viena no spožākajiem latviešu literatūras vārdiem. Autors iezīmē Kārli kā saimniekotāju, domātāju un cilvēku, kurš apzināti ziedojis savus talantus, lai rūpētos par dzimtu un brāli, atdodot sen pelnītu goda parādu nozīmīgai, bet līdz šim mazāk izceltai personībai.
Savukārt topa pirmajā vietā arī šonedēļ pārliecinoši ierindojas "Pastnieks", Dace Judina un Arturs Nīmanis (izdevniecība "Latvijas Mediji") - sērijas "Laika stāsti" devītā grāmata. Trīssimt gadu garumā Jūrkrasta Pasta Māja piedzīvojusi mierlaikus, revolūcijas, karus un varu maiņas, un šajā romānā caur pastmeistaru Treimaņu dzimtas septiņu paaudžu likteņiem atklājas mīlestība, varonība, alkatība, skaudība un nodevība. Mūsdienu notikumi savijas ar vēsturi brīdī, kad uzrodas mantinieki un senais arhīvs sāk atklāt noslēpumus, kas ne visiem ir pa prātam. "Pastnieks" vēlreiz apliecina, ka vēsturiskais romāns spēj būt gan aizraujošs, gan pārsteidzoši aktuāls.
Šīs nedēļas tops rāda - pat aukstākajās dienās grāmatas piedāvā siltumu, spriedzi un iespēju iegrimt citā laikā un telpā.
