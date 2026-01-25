"Latvijas Avīzes" 22. janvāra numurā stāstījām par šokējošo notikumu pirms 15 gadiem, kad 2011. gada 25. janvārī Jēkabpilī notika bruņota laupīšana.
Policisti pret policistiem — traģēdija naudas dēļ; Četri no bandas jau ārā no cietuma.
Piecu vīru banda, no kuriem četri bija policisti, spēļu zālē "Fēnikss" nolaupīja 104 500 latus, un, kad viņus sāka vajāt vietējā policija, izcēlās apšaude. Vienu policistu nošāva, divi guva ievainojumus. Bandas dalībniekus notvēra un notiesāja. Cietumā patlaban atrodas tikai viens, pārējie sodu izcietuši. "Latvijas Avīze" runāja gan ar cietušajiem, kuri tagad vairs policijā nestrādā, gan Arvo Žagaru, kurš izcieš mūža ieslodzījumu Centrālcietumā. Kā notikumus komentē toreizējās amatpersonas? Kas mainījies?
Šoks ministrei
"Tas bija šoks. Tieši tajā dienā ministrijā bija asinsdonoru diena, kas pārvērtās par asiņu došanu cietušajiem Jēkabpils policistiem. Sajūtas briesmīgas. Jau tā krīze bija, viss slikti, neviena normāla lēmuma, tikai budžeta samazināšana un tad vēl šis... Kā bijušajai policijas kapteinei man likās, ka es pati kādu būtu nošāvusi. Uzreiz braucu uz Jēkabpili, kur satiku apjukušus un izmisušus policistus," atceras tā laika iekšlietu ministre Linda Mūrniece, tagad lauku viesu nama saimniece, rakstniece un blogere. "Atpakaļbraucot sapratu, ka jāsasauc dienesta sapulce un preses konference. Žurnālists Gundars Rēders visu laiku prasīja, kad demisionēšu. Atbildēju, ka vispirms jātiek galā ar notikušo. Ar premjeru vienojos, ka demisionēšu jūnijā, ko arī izdarīju. Atstādināju Kārtības policijas priekšnieku Intu Ķuzi, kurš tieši bija atbildīgs par specvienību "Alfa". Kad to pārbaudīja, izrādījās, ka gandrīz neviens alfietis nespēja izturēt psiholoģisko un intelektuālo testu."
"Tagad policisti ir sagatavotāki"
Artis Velšs, kurš pirms 15 gadiem bija Valsts policijas priekšnieks, šobrīd apsardzes uzņēmuma "G4S Latvia" Drošības funkciju departamenta direktors, sarunā ar "Latvijas Avīzi" atceras: "Milzīgs šoks. Lūzums Latvijas policijas vēsturē. Nekas tāds nebija piedzīvots. Uz jautājumu, kā kaut kas tāds ir iespējams, nav vienas atbildes. Arī policisti ir tikai cilvēki, un arī policijā iekļūst noziedznieki. Tā tas ir visā pasaulē, bet parasti tas aprobežojas ar zādzībām un kukuļņemšanu, tajā laikā Latvijā ik gadu notiesāja ap 20 policistu, bet bruņota laupīšana, slepkavība grupā ir kaut kas neiedomājams. Arvo Žagaru (kuru notiesāja par spēļu zāles aplaupīšanu un policista slepkavību. – Red.) pazinu no 90. gadiem, Jūrmalas policijas iecirkņa laikiem, kur biju iecirkņa inspektors, viņš – kārtībnieks, normāls kolēģis, ne ar ko neizcēlās. Domāju, ka viņš par bandītu kļuva specvienībā, braukājot uz paaugstināta riska vietām un notikumiem. Žagara kā policista profesionālisms saslēdzās ar noziedzīgo pasauli. Kāpēc to nepamanīja, un vai to vispār varēja pamanīt? Izmeklēšanas komisijas secinājums bija, ka lielāka vērība jāvelta specvienības ikdienai un atlasei, 99% jau tur bija normāli policisti."
"Alfas" vietā izveidoja Speciālo uzdevumu bataljonu. Kāpēc laupītāju aizturēšanai nebija gatavi Jēkabpils ierindas policisti? "Jā, nebija gatavi. Domāju, tagad ir gatavāki, jo tika pamainītas apmācības – Jēkabpils notikums tajās tiek izmantots kā piemērs. Bet jāsaprot, ka šādi gadījumi ir ārkārtīgi reti," atbild A. Velšs.
Kā Velšs būtu rīkojies Daugavmalā, ja tur būtu pirms 15 gadiem? "Neatbildams jautājums.
Ir instinkti, adrenalīns, iracionāli lēmumi paši rodas... Tur viss notika sekunžu laikā. Pēc notikuma jau visi gudri...
Atceros, pirms 30 gadiem kopā ar ģimeni braucu cauri Jūrmalai un pēkšņi redzu, ka no degvielas uzpildes stacijas izskrien cilvēks un viņam pakaļ – apsargs. Es apstādināju automobili, bez formas un neapbruņots izlēcu ārā un bēgli noķēru, aizlauzu rokas un savaldīju. Vai pareizi rīkojos? Un ja nu bēglim būtu šaujamais? Tad es varbūt būtu beigts. Man tajā brīdī nostrādāja refleksi, es nedomāju. Bet vienmēr saku: jebkurā situācijā jābūt gatavam sliktākajam," turpina A. Velšs. Viņa vērtējumā pēc analīzes A. Žagars bija izveidojis bīstamu noziedznieku bandu, kurā bija līderis, pārējie – līdzskrējēji. Banda domājusi tikai par sevi, nevienu nav žēlojusi, arī cilvēku dzīvības, ko pierādot šaušana.
Dara visu, lai neatkārtotos
"Notikumi Jēkabpilī pirms 15 gadiem ir pēdējais šāda veida gadījums un Valsts policijas vēsturē vairs nav atkārtojies. Tā Valsts policijai bija ļoti smaga, skarba un vienlaikus būtiska mācība, kas vērsa uzmanību gan uz reaģēšanas spējām, gan uz nepieciešamībai pilnveidot apmācību, personāla atlasi un iekšējās kontroles mehānismus. Policijas spēja reaģēt augsta riska situācijās ir būtiski uzlabota – gan apmācību, gan ekipējuma, gan savstarpējās sadarbības ziņā. Mūsdienās policistu sagatavošana darbam ar bruņotiem, profesionāli sagatavotiem noziedzniekiem ir mērķtiecīga un regulāra. Vienlaikus, pieņemot un sagatavojot policistus darbam dienestā, tostarp Speciālo uzdevumu bataljonā, īpaša uzmanība tiek pievērsta personāla uzticamībai un lojalitātei, psiholoģiskajai noturībai un profesionālajai ētikai.
Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljonā ir daudzpakāpju un ļoti stingra atlase. Kandidātam jāiziet padziļināta priekšizpēte, psiholoģiskā testēšana, medicīniskās un psiholoģiskās atbilstības izvērtēšana, fiziskās sagatavotības pārbaude, kā arī trīs mēnešu ilga pamatapmācība. Neatbilstot kaut vienam no šiem kritērijiem, kandidāts netiek pieņemts dienestā. Vienlaikus policijā ir ieviesti arī stingri iekšējās kontroles mehānismi jau esošajiem darbiniekiem," tāda ir Valsts policijas atbilde uz "Latvijas Avīzes" lūgumu komentēt notikumus Jēkabpilī un situāciju šobrīd.