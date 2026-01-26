Par 2025. gada veiksmīgāko jaunvārdu atzīts vārds "klausiņas", ar kuru rosināts apzīmēt austiņas jeb ieaušus, pirmdien paziņojuši akcijas rīkotāji.
Savukārt par gada nevārdu Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas rīkotajā konkursā izvēlēts anglicisms "trigerēt". Tā vietā ieteikts lietot latviešu valodai atbilstošākus vārdus, piemēram, "izraisīt", "sakacināt", "nokaitināt" vai "sirdīt".
Kategorijā "Gada vārds" tika gaidīti vārdi, kas raksturo aizvadīto gadu un iederas latviešu valodas sistēmā — gan jaunvārdi, gan vārdi ar jaunu nozīmi. Tikmēr "Gada nevārds" apzīmē nevajadzīgi aizgūtus vai neprecīzi lietotus vārdus publiskajā telpā.
Uz gada vārda titulu pretendēja arī tādi vārdi kā "mijsakarība" (korelācijas vietā), "sniegvilksnis" un "trampampiņš". No iesūtītajiem jaunvārdiem žūrija īpaši izcēla arī "sazīmējumu" kā alternatīvu grafiti, "bumbulēšanos" prokrastinācijas vietā, kā arī "atdraugošanas vilni" sociālajos tīklos. Tāpat uzmanība pievērsta apzīmējumiem "izkārtnes latvieši", "desiņu festivāls" un vārdam "nevaruļi", ar ko raksturo cilvēkus, kuri pastāvīgi izvairās no rīcības.
Gada nevārda finālistu vidū bija arī vienskaitlī lietoti daudzskaitļa nozīmes vārdi, piemēram, "baile", "dusma" un "aizdoma". Kritiku izpelnījās arī nosaukums "Xiaomi arēna", kā arī kalks "mātbūšana", kas aizgūts no angļu valodas un kuru aicināts aizstāt ar labskanīgāku apzīmējumu.
Par 2025. gada spārnoto teicienu atzīts režisora Ginta Zilbaloža sacītais
"Mēs visi esam vienā laivā",
ko viņš paudis, saņemot "Oskara" balvu par animācijas filmu "Straume". Finālā iekļuva arī vairāki citi spilgti izteicieni no medijiem un tiešsaistes vides.
Savukārt kategorijā "Gada savārstījums" izvērtēti neveikli vai divdomīgi vārdu savienojumi publiskajā telpā. Par 2025. gada savārstījumu atzīts virsraksts preses paziņojumā par Rīgas puķu dobēm kā veltījumu Skolēnu dziesmu un deju svētkiem:
""Rīgas meži" aicina izstaigāt krāšņās galvaspilsētas puķu dobes - veltījumu Skolēnu dziesmu un deju svētkiem."
Starp finālistiem bija arī citi virsraksti no medijiem un reklāmām.
Pieteikumus konkursam Latviešu valodas attīstības kopa pieņem visa gada garumā, un pirmie 2025. gada pieteikumi saņemti jau iepriekšējā gada sākumā. Aptauju jau 23. gadu rīko Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu