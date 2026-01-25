Klimata pārmaiņas izmaina Antarktikas pingvīnu ligzdošanas sezonu; apdraudētas vairākas sugas

Antarktikā mītošie pingvīni ievērojami mainījuši savu ligzdošanas sezonu uz agrāku laiku, šķietami reaģējot uz klimata pārmaiņām, liecina pētījums.
Šīs krasās uzvedības izmaiņas konstatētas desmit gadus ilgā pētījumā, ko vadīja projekts "Penguin Watch" sadarbībā ar Oksfordas Universitāti un Oksfordas Bruksas Universitāti. Dažās kolonijās ligzdošanas periods sācies vairāk nekā trīs nedēļas agrāk nekā iepriekš.
Šādas pārmaiņas var ietekmēt pingvīnu piekļuvi barībai un palielina mirstības risku. Pētījuma vadošais autors Ignasio Huāress Martiness norāda, ka ligzdošanas laiks tiek pārbīdīts tik strauji, ka pingvīni jau ligzdo agrāk nekā jebkad fiksēts novērojumu vēsturē. Tas liek raizēties.
Zinātnieki brīdina, ka šāda nobīde var novest pie situācijas, kad
pingvīnu mazuļi izšķiļas laikā, kad to barība vēl nav pieejama.
Tas var nozīmēt barības trūkumu pirmajās dzīves nedēļās, kas var beigties letāli. Pētnieki uzsver, ka pat gadījumā, ja pingvīni spētu pielāgoties barības objektu uzvedībai, šādu pārmaiņu tempu ilgstoši uzturēt nebūs iespējams.
Pētījumā analizētas izmaiņas pingvīnu ligzdošanas laikā laika posmā no 2012. līdz 2022. gadam, īpašu uzmanību pievēršot brīdim, kad pingvīni sāk pastāvīgi apdzīvot ligzdošanas teritoriju. Tika pētītas trīs sugas — adēlijas pingvīni (Pygoscelis adeliae), zodasiksnas pingvīni (P. antarcticus) un zentū pingvīni (P. papua). Koloniju lielums svārstījās no dažiem desmitiem līdz pat simtiem tūkstošu ligzdu.
Dati iegūti, izmantojot 77 laika intervālu kameras, kas izvietotas 37 kolonijās Antarktikā un vairākās subantarktiskajās salās. Vienlaikus ar attēlu uzņemšanu tika reģistrēta arī gaisa temperatūra.
Rezultāti, kas publicēti zinātniskajā žurnālā "Journal of Animal Ecology", liecina, ka visu trīs sugu ligzdošanas sezonas sākums pavirzījies uz agrāku laiku rekordātrā tempā.
Vislielākās izmaiņas konstatētas gentū pingvīniem — vidēji par 13 dienām desmit gadu laikā, bet atsevišķās kolonijās pat līdz 24 dienām. Tas tiek uzskatīts par straujāko jebkad reģistrēto sezonālo (fenoloģisko) nobīdi putniem un, iespējams, arī visiem mugurkaulniekiem. Arī adēlijas un zodasiksnas pingvīni ligzdošanu sākuši vidēji par 10 dienām agrāk.