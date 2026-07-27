Eiropas dienvidu zemēs vasaras kļuvušas arvien karstākas, tādēļ tūristi sākuši pārskatīt savus ceļojumu plānus un vasaras svelmē izvairīties no tādām valstīm kā Spānija un Grieķija. To vietā daudzi ceļotāji arvien biežāk izvēlas kādu no ziemeļu zemēm.

Vasara vēl ir tikai pusē, bet Eiropas dienvidu valstis jau ir pārcietušas vairākus karstuma viļņus, kad gaisa temperatūra nereti sasniedza vairāk nekā +40 grādus pēc Celsija. Tas apgrūtināja dzīvi ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī tūristiem, jo svelmē reti kurš vēlējies staigāt pa sakarsušajām pilsētu ielām vai nodoties kādām fiziskām aktivitātēm. Tādā karstumā tas ir ne tikai ķermenim nepatīkami, bet dažkārt arī dzīvībai bīstami.

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