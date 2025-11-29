Šodien ap 20 cilvēki bija pulcējušies protesta akcijā Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, paužot atbalstu Gruzijas integrācijai Eiropā, novēroja aģentūra LETA.
Klātesošajiem rokās bija Gruzijas un Latvijas karogi, bet dažiem atnākušajiem - plakāti. Tajos tostarp tika aicināts piemērot sankcijas Gruzijā valdošajai partijai "Gruzijas sapnis".
Viens no Rīgas pasākuma organizatoriem, Latvijā dzīvojošs Gruzijas pilsonis aģentūrai LETA atzīmēja, ka šodien aprit gads, kopš "Gruzijas sapnis" paziņoja, ka aptur Gruzijas pievienošanās Eiropas Savienībai (ES) procesu. Protestos vairākās Eiropas pilsētās šodien tiekot pausta patiesā Gruzijas iedzīvotāju griba, sacīja akcijas organizētājs, paužot pārliecību, ka Gruzijas tauta uzvarēs.
Viņš uzsvēra, ka Gruzijai ir nepieciešams stingrs atbalsts no Rietumu valstīm, tostarp Latvijas. Pēc Rīgas protesta rīkotāju domām, Latvija ir viens no tuvākajiem sabiedrotajiem Gruzijai. Atbalsts esot nepieciešams arī, lai Eiropas valstis piemēro stingras dažāda veida sankcijas cilvēkiem, kas saistīti ar "Gruzijas sapni".
Jau vēstīts, ka šodien gruzīnu emigranti dažādās Eiropas un Ziemeļamerikas pilsētās rīkos protesta akcijas, aicinot ieviest stingrākas sankcijas pret Gruzijas autokrātiem un cilvēktiesību pārkāpējiem ar cerību atjaunot Gruzijas virzību uz integrāciju Eiropā.
Tāpat ziņots, ka Gruzijas premjerministrs Iraklijs Kobahidze pērn paziņoja, ka Gruzija līdz 2028. gada beigām atsakās no iestāšanās sarunām ar ES.
Valdošā koalīcija tiek kritizēta par Kremļa autoritārās prakses kopēšanu un Gruzijas attālināšanu no centieniem pievienoties ES.
