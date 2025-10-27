Amerikāņu pētnieki no Kalifornijas universitātes secinājuši, ka no izlietotajām riepām un atkritumu sadalīšanās radusies mikroplastika nopietni piesārņo gaisu un var izraisīt dažādas slimības.
Mikroplastikāti ir ne lielākas par pieciem milimetriem daļiņas, kas ir itin izplatītas apkārtējā vidē. To rašanās gaisā galvenais avots ir riepu berze pret ceļa segumu, un šīs daļiņas attiecināmas uz gaisa cietajiem piesārņotājiem, kas pazīstami ar savu spēju izraisīt nopietnas veselības problēmas, galvenokārt plaušu un tievās zarnas vēzi, kā arī plaušu karsoni.
Vēstīts, ka attiecīgajā pētījumā speciālisti veikuši sistemātisku datu apskatu par mikroplastikas iedarbību, izmantojot apstiprinātas standarta metodes. Tas devis iespēju apkopot rezultātus par tūkstošiem citu ar dzīvniekiem jau iepriekš veiktu eksperimentu, kā arī noteikt potenciālos apdraudējumus cilvēku veselībai. Apskatā norādīts uz mikroplastikāta saikni ar reproduktīvās veselības problēmām, ieskaitot vīriešu un sieviešu neauglību, kā arī plaušu darbības traucējumiem. Ziņots arī par to, ka plastmasas ražošana visā pasaulē jau sasniedzot teju 500 miljonu metrisko tonnu gadā, un šāds apjoms atbilstoši speciālistu paustajām prognozēm līdz šā gadsimta vidum varētu vismaz dubultoties, tādējādi skaidri norādot uz pieaugošiem vispārējā piesārņojuma palielināšanās draudiem.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu