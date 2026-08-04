Pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī uz otrdienu Krievijā Krasnijborā, netālu no Sanktpēterburgas, izraisījies ugunsgrēks tirdzniecības platformas "Wildberries" noliktavā, vēsta Ukrainas un Krievijas mediji.
Aculiecinieki publicējuši video, kuros redzams ugunsgrēks Krasnijboras loģistikas kompleksā.
To, ka triecienā Krasnijborā cietis "Wildberries" loģistikas objekts, apstiprināja arī uzņēmuma preses dienests.
Arī Maskavas apgabalā Čehovā noticis uzbrukums "Wildberries" noliktavai, vēsta Krievijas neatkarīgais medijs "Astra" un Ukrainas kara monitoringa kanāls "Exilenova+".
Atbilstoši Krievijas varasiestāžu provizoriskajai informācijai triecienā Čehovā dzīvību zaudējuši pieci cilvēki, seši ievainoti.
Aizvadītajā naktī dronu triecienā cietusi arī "Wildberries" noliktava Tveras apgabalā, pavēstīja apgabala gubernators Vitālijs Koroļovs.
"Šonakt, atvairot bezpilota lidaparāta triecienu, drona atlūza Kaļiņina rajona Emmausas ciematā daļēji sabojāja "Wildberries" noliktavas sienu," norādīja gubernators.
Noliktavas darbinieki nav cietuši, viņš piebilda.
Ukraina sāka veikt dronu triecienus "Wildberries" noliktavām 18. jūlijā. Kopš tā laika triecienos cietušo "Wildberries" objektu skaits sasniedzis 20, liecina Krievijas neatkarīgo mediju aplēses.
"Wildberries" noliktavas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju, norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un militārie analītiķi.
Platformā un tās loģistikas centros cita starpā nonāk sankcijām pakļauti dronu komponenti un navigācijas aprīkojums.
Ar triecieniem "Wildberries" noliktavām tiek izkliedētas Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu jaudas, ļaujot Ukrainas armijai sekmīgi veikt triecienus citiem stratēģiski svarīgiem objektiem dziļi Krievijas aizmugurē.
Krievija ilgstoši veikusi triecienus civilās infrastruktūras objektiem Ukrainā, arī uzņēmuma "Nova Pošta" loģistikas centriem.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar raķeti un 136 droniem
Krievija naktī uz otrdienu uzbrukusi Ukrainai ar ballistisko raķeti "Iskander-M" un 136 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Pretgaisa aizsardzības spēki valsts ziemeļos, dienvidos un austrumos notriekuši 117 "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus.
Fiksēti raķetes un 14 trieciendronu trāpījumi 14 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās trīs vietās.
Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Doneckas apgabalā.
Krievijas karavīrs Krimā nošāvis četrus cilvēkus
Krievijas karavīrs okupētajā Krimā netālu no Sevastopoles Hmeļnickes ciemā nošāvis četrus cilvēkus, otrdien pavēstīja okupantu varasiestādes.
Karavīrs vispirms sācis šaut uz dienesta biedriem, pēc tam uz vietējiem iedzīvotājiem.
Četri cilvēki nogalināti, vēl četri ievainoti.
Kā platformā "Telegram" pavēstīja Krievijas ieceltais Sevastopoles vietvaldis Mihails Razvožajevs, karavīrs vispirms nošāvis vienu dienesta biedru un vēl vienu ievainojis.
Tad uzbrucējs nogalinājis trīs mierīgos iedzīvotājus - 71 un 59 gadus vecus vīriešus un 64 gadus vecu sievieti. Ievainoti vēl trīs cilvēki.
Šāvējs aizturēts, pavēstīja Krievijas varasiestādes.
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KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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