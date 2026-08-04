Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) priekšsēdētāju uz nākamo termiņu no šodienas līdz 2027. gada 3. augustam ievēlēta padomes līdzšinējā vadītāja Sanita Upleja-Jegermane, vēsta padomē.
Tajā skaidro, ka saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu SEPLP no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju uz vienu gadu, bet priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus veic viņa izraudzīts vietnieks.
Vietnieka pienākumus uzticēts pildīt Unai Klapkalnei.
Likums arī nosaka, ka SEPLP darbu organizē tās priekšsēdētājs, kurš bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi publisku personu institūcijās, kā arī attiecībās ar privātpersonām, var piedalīties Ministru kabineta sēdēs un izmantot padomdevēja tiesības jautājumos, kas attiecas uz sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.
Priekšsēdētājs rīkojas ar padomes finanšu līdzekļiem, pieņem darbā un atbrīvo no darba padomes sekretariāta darbiniekus, slēdz līgumus, kas nepieciešami padomes darbības nodrošināšanai.
SEPLP sastāvā ir trīs locekļi, bet padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi padomes locekļi. Katram SEPLP loceklim ir viena balss un lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.
2025. gada 4. augustā darbu sāka SEPLP atkārtoti amatā uz četriem gadiem apstiprinātā Upleja-Jegermane un uz pirmo termiņu apstiprinātā Klapkalne, bet šā gada 2. februārī darbu sāka SEPLP loceklis Andris Saulītis.
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