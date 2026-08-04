Parīzes tiesa noraidījusi bijušās Kremļa propagandas medija "Russia Today" Francijas atzara "RT France" vadītājas Ksenijas Fjodorovas apelāciju attiecībā uz varasiestāžu iepriekš izdoto rīkojumu viņai atstāt Franciju, kā arī attiecībā uz lēmumu iesaldēt viņas aktīvus, vēsta Francijas mediji.
Parīzes Administratīvā tiesa secināja, ka Fjodorova nespēja pierādīt, ka izraidīšana no Francijas radīs viņai "nopietnas personiskas sekas". Francija pagājušajā nedēļā pieprasīja, lai Fjodorova, kura tiek apsūdzēta par Kremļa propagandas izplatīšanu Francijas televīzijā un radio, pametu valsti. Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess apsūdzēja Fjodorovu Krievijas propagandas izplatīšanā ar mērķi "apdraudēt valsts pamata intereses". Ministrs pauda pārliecību, ka viņas klātbūtne Francijas teritorijā ir nopietns drauds sabiedriskajai drošībai. Kaut arī "Russia Today" Francijas atzars "RT France" 2023. gadā tika slēgts, Fjodorova palika Francijā, iegūstot komentētājas amatu medijos, kas pieder konservatīvajam miljardierim Vensānam Bolorē. Bijusī "Russia Today" līdzstrādniece regulāri parādījusies televīzijas kanālā "CNews", radio "Europe 1" un rakstījusi sleju laikrakstā "Le Journal du Dimanche", izplatot Kremļa vēstījumu par Ukrainu un Rietumiem.
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