Pirmo reizi vēsturē Eirokausu kvalifikācijas trešo kārtu sasnieguši trīs Latvijas futbola klubi un kopumā izcīnītās desmit uzvaras ir šosezon labākais rādītājs no visām Eiropas valstīm.
UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā šonedēļ spēlēs lielākā pārsteiguma autore "Auda", kā arī "Rīga" un "RFS".
Apklusināja rumāņus
Otrajā kārtā "Auda" sarūpēja sensāciju, iesēdinot peļķē Bukarestes "FCSB", kas var liecināt, ka Rumānijas titulētākajam klubam iepriekšējās sezonas neierasti zemā vieta (8.) nebija nejauša neveiksme. Viesos "Auda" bija pārāka ar 3:2, bet mājās uzvarēja ar 4:1, summā 7:3 un rumāņu mediji vēstīja, ka šis ir lielākais apkaunojums 1947. gadā dibinātā kluba vēsturē. Ko mums vēl saldāku padara pretinieku prezidenta nicinošie izteikumi pirms atbildes spēles, kas tikai vairoja rīdzinieku motivāciju. Turklāt septiņus vārtus sasita bez uzbrukuma līdera Hesues Vergara, kurš jūlijā par, kā vēsta neoficiāli avoti, aptuveni 2,5 miljoniem eiro tika pārdots Beļģijas "Gent".
Jau šovakar 19.00 "Skonto" stadionā trešās kārtas pirmajā spēlē "Auda" spēkosies ar Albānijas aizvadītās sezonas ceturto spēcīgāko komandu Tirānas "Dinamo City". Tās rēķinā ir 18 čempionu tituli, pēdējais gan pirms 16 gadiem, bet divos aizvadītajos pavasaros pēc kārtas izdevās kļūt par Albānijas kausa ieguvēju. Pērn Konferences līgas kvalifikācijā viņi iekļuva "play off" kārtā, pirms tam izsitot Splitas "Hajduk" (Horvātija). Šovasar pārspēta Kazahstānas vicečempione "Astana" un Slovēnijas kausa ieguvēja "Aluminij". Pretinieki ir ieskrējušies par spīti tam, ka līdz Albānijas čempionāta sākumam vēl vairāk nekā divas nedēļas, un viņi būs šā pāra favorīti.
Pret ungāriem un čehiem
Čempione "Rīga" pēc dramatiskā dueļa pret Ziemeļmaķedonijas labāko klubu Skopjes "Vardar" (3:2 izbraukumā, mājās pamatlaikā izglābšanās 87. minūtē (1:2) un papildlaikā 5:2) gaida duelis ar Ģēras "ETO", kas aizvadītajā sezonā Ungārijā triumfēja pēc 13 gadu pārtraukuma un piekto reizi kopumā. Pirmā spēle ceturtdien mājās. Iespējams, viesi būs bez kapteiņa Milana Vitališa, kurš ar skandāla pieskaņu gatavojas pāriet uz Atēnu "AEK". Ungāri Eirokausu kampaņu iesāka ar zaudējumu Islandes klubam Reikjavikas "Vikingur", tad pārspēja Luksemburgas čempionus Bisenes "Atert" – viesos 6:2 un pēcāk mājās 1:1. Pērn Ģēras futbolisti Konferences līgā pārspēja Armēnijas un Zviedrijas klubus, bet "play off" kārtā piekāpās Vīnes "Rapid".
"RFS" bija vieglākais pretinieks otrajā kārtā – Islandes pēc spēka otrās līgas klubs un pērnā gada kausa ieguvēja "Vestri". 4:1 mājās un 1:1 izbraukumā, uzvara duelī principā tika nodrošināta pirmās spēles pirmajā puslaikā (3:0), bet trīs sekojošie cēlieni atstāja nepārliecinošu iespaidu.
Ceturtdien viesos jātiekas ar "Jablonec", kas Čehijas čempionātā ierindojās piektajā vietā un uzvarēja kausa izcīņā.
Jauno sezonu čehi iesākuši spēcīgi, uzvarot pirmajās divās spēlēs, Konferences līgā divu spēļu summā ar 4:3 pārspēja Horvātijas bronzas medaļnieci "Varazdin". Visos četros mačos "Jablonec" guvusi divus vārtus, kas apliecina stabilitāti uzbrukumā.
"Play off" izloze
Pārvarot Konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu, "Rīga" izšķirošajā atlases stadijā tiksies ar Poznaņas "Lech" – "Klaksvik" dueļa zaudētājiem, "RFS" ar "Jagiellonia" vai Glāzgovas "Rangers" neveiksminieci, bet "Auda" ar vājāko duelī "Salzburg" – "Pafos".
Baltijai labi rezultāti
- Četri Latvijas futbola klubi Eirokausu kvalifikācijas pirmajās divās kārtās kopā izcīnīja desmit uzvaras, kas šobrīd ir labākais rādītājs no visām dalībvalstīm. Divus panākumus pirmajā kārtā ieguldīja arī "Liepāja", kas vēlāk ar 0:2 un 1:3 zaudēja Vīnes "Austria". Azerbaidžānas klubiem ir deviņas uzvaras, Igaunijai – astoņas un Somijai – septiņas. Jāpiebilst, ka top pieci līgas atlasē vēl nav iesaistījušās.
- Liela ažiotāža arī Lietuvā, jo Kauņas "Žalgiris" Čempionu līgas kvalifikācijā pārvarējis divas kārtas (pret Kosovas "Drita" summā 4:3 un Fēru salu "Klaksvik" 1:0) un garantējusi vietu vismaz Konferences līgas pamatturnīrā. Līdz šim no dienvidu kaimiņiem to reizi pirms četriem gadiem bija spējis tikai Viļņas "Žalgiris", kam iepriekšējā nedēļa arī bija episka – Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā pret Tbilisi "Dinamo" 0:3 viesos, bet mājās revanšs ar 7:2 un divu spēļu summā 7:5. Trešo kārtu sasniegušas arī divas Igaunijas komandas – Tallinas "Flora" un "Paide".
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