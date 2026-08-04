Izvērtējums par attālinātā darba praksi valsts pārvaldē ir nepieciešams, otrdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS), komentējot Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) uzdoto Finanšu ministrijai izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē.
"Šāds izvērtējums pilnīgi noteikti ir vajadzīgs," sacīja Kučinskis, piebilstot, ka ar lielu interesi veiks šādu izvērtējumu arī Finanšu ministrijā.
Tāpat viņš pauda, ka šāds izvērtējums vēl nenozīmē, ka valsts pārvaldes iestādes nevarēs pamatot attālinātā darba nepieciešamību.
Kučinskis arī sacīja, ka viņu šajā ziņā visvairāk interesē, kā reaģēs pašas iestādes, jo Covid-19 laikā ieviestais attālinātais darbs ir devis daudzus plusus, taču, protams, ir arī daudz jautājumu.
Tostarp finanšu ministrs atzīmēja, ka arī privātajā sektorā ir uzņēmumi, kuri ļoti sekmīgi izmanto attālinātā darba priekšrocības.
Premjers ir uzdevis Finanšu ministrijai izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē, norādot uz nepieciešamību lielākajai daļai valsts iestāžu darbinieku atgriezties pie darba klātienē.
Kulbergs pauda viedokli, ka Covid-19 pandēmijas laikā ieviestā attālinātā darba prakse valsts pārvaldē dažviet saglabājusies pārāk plaši un rada problēmas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus vai sazvanīt amatpersonas.
Premjers sacīja, ka viņa personīgā pieredze liecina par grūtībām sastapt darbiniekus klātienē valsts iestādēs ne tikai piektdienās, bet arī citās darbadienās. Tādēļ viņš uzdevis sagatavot pārskatu par attālinātā darba organizāciju valsts pārvaldē un iespējām plašāk atjaunot darbu klātienē.
Pēc premjera paustā, atsevišķos gadījumos izņēmumi varētu tikt saglabāti, piemēram, noteiktām informācijas tehnoloģiju jomas profesijām vai citām specifiskām funkcijām, taču kopumā valsts iestāžu darbiniekiem jābūt pieejamiem darba vietā.
"Kovida vairs nav, ir jāatgriežas un jāstrādā uz vietas,"
uzsvēra Kulbergs.
Premjera iniciatīvu atbalstīja arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), kurš norādīja, ka attālinātais darbs valsts pārvaldē, viņaprāt, ir pārlieku izplatīts, savukārt Ekonomikas ministrijā un Zemkopības ministrijā šī prakse jau iepriekš ierobežota, paredzot, ka attālinātu darbu atsevišķos gadījumos var noteikt iestādes vadītājs.
Ministrs arī pauda skepsi par iespējām pilnvērtīgi kontrolēt darba procesu attālinātā režīmā, tādēļ pilnībā atbalstot premjera rosinājumu pārskatīt līdzšinējo kārtību.
Koalīcijas politiķi konkrētus termiņus iespējamām izmaiņām pirmdien, 3. augustā, neminēja. Finanšu ministrijai dots uzdevums sagatavot izvērtējumu par attālinātā darba praksi valsts pārvaldē un iespējamiem izņēmumiem.
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