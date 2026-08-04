Risku apdrošināšanas kompānija "Compensa Vienna Insurance Group" ("Compensa") Baltijas valstīs sākusi apdrošināt mājokļus pret militāro risku radītiem bojājumiem, informē "Compensa" pārstāvji.
Jaunā privātpersonu īpašuma apdrošināšana paredz iespēju apdrošināt mājokli un iedzīvi arī pret bojājumiem, ko var izraisīt militāra drona, raķetes, šāviņa, munīcijas vai to atlūzu trieciens, sprādziens vai nokrišana uz apdrošinātā objekta.
Aizsardzība attieksies uz militāro risku netieši radītiem zaudējumiem, piemēram, gadījumos, kad militārais drons vai raķetes atlūzas sabojā dzīvojamo ēku un tajā esošo iedzīvi.
"Compensa" Latvijas filiāles vadītājs Aigars Freimanis norāda, ka apdrošinātājs kopš jūnija piedāvā uzņēmumiem papildu aizsardzību pret noteiktiem militārajiem riskiem miera laikā un tagad šī iespēja tiek nodrošināta arī privātpersonām.
Freimanis skaidro, ka drošības situācija reģionā liek arvien nopietnāk rēķināties ar riskiem, kurus vēl pirms dažiem gadiem varēja uztvert kā maz ticamus. Ar militāriem riskiem saistīti incidenti var radīt zaudējumus ne tikai valsts infrastruktūrai un uzņēmumiem, bet arī cilvēku mājokļiem un personīgajam īpašumam.
Aizsardzību pret militāru dronu vai lādiņu radītiem bojājumiem varēs pievienot gan jaunai īpašuma apdrošināšanas polisei, gan polises atjaunošanas laikā. Atlīdzība tiks izmaksāta atbilstoši polises noteikumiem un tajā norādītajam apdrošināšanas segumam.
"Compensa" darbību Baltijas valstīs sāka 2016. gadā. Uzņēmums ir daļa no starptautiskās apdrošināšanas grupas "Vienna Insurance Group".
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2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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