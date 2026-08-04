Dziedātāja Samanta Tīna kļuvusi par mammu — viņai piedzimusi meitiņa, liecina mākslinieces ieraksts sociālās tīklošanās vietnē "Instagram".
Pie publicētā video dziedātāja atklājusi, ka meitiņa pasaulē nākusi jau pirms mēneša. Šajā laikā viņa veltījusi sevi ne tikai rūpēm par bērnu, bet arī personīgajai izaugsmei, cenšoties kļūt par iespējami labāko piemēru savai meitai.
Jauno māmiņu komentāros sveikuši arī vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki. Televīzijas personība Baiba Sipeniece-Gavare jaunajai māmiņai rakstīja: "Apsveicu! Lai Jums kopā labi, labi!", arī dziedātāja Aminata Savadogo sūtīja sirsnīgus sveicienus. Sveicējiem pievienojās arī dziedātāja Patrisha, novēlot veselību.
Jau vēstīts, ka šā gada 31. martā, atzīmējot savu dzimšanas dienu, Samanta Tīna sociālajos medijos paziņoja, ka gaida bērnu. Toreiz viņa norādīja, ka dzimšanas diena viņai ir īpaša ne vien tāpēc, ka tiek svinēta vēl viena dzīves gada aizvadīšana, bet arī tādēļ, ka zem sirds aug bērniņš.
Dziedātāja arī atklāja, ka bērns ieņemts mīlestībā laulības laikā, tomēr vēlāk viņas un vīra ceļi šķīrušies. Viņa uzsvēra, ka par bērnu rūpēsies pati un ar lielu mīlestību gatavojas mātes lomai, ko raksturoja kā sev svarīgāko dzīves "skatuvi".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu