Slovākijā Donavā, nokrītoties ūdens līmenim, atklāta Otrā pasaules kara laika pretkuģu mīna.
Mīna atrasta Donavā netālu no Virtas ciemata, uz austrumiem no Bratislavas pie Ungārijas robežas. Varasiestādes aizliedza satiksmi šajā upes posmā, ko policija ir norobežojusi. Sākotnēji varasiestādes šo atradumu dēvēja vienkārši par "nezināmu objektu", kura pārbaudes laikā bija nepieciešams slēgt upi. Pēc sākotnējās pārbaudes, ko veica sprāgstvielu neitralizēšanas speciālisti, policija paziņoja, ka objekts ir identificēts kā britu Otrā pasaules kara pretkuģu mīna.
Kara laikā Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā tika smagi bombardēti stratēģiski svarīgi objekti, tostarp naftas pārstrādes rūpnīca "Apollo" un netālu esošā Donavas osta.
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