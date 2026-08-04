Kopš pludmales volejbola pasaules tūrē turnīri pēc to nozīmes ir sadalīti trīs kategorijās – "Elite16", "Challenger" un "Future", Latvijas sportistiem prestižākajā no tiem jeb elitē uzvarēt nebija izdevies.
Nu šo robu aizpildījuši "tēvs un dēls" – 41 gadu vecais Mārtiņš Pļaviņš un par viņu 20 gadus jaunākais Kristians Fokerots, kuri svētdien triumfēja "Elite16" sacensībās Riodežaneiro. Latvieši bija teicami, izcīnot septiņas uzvaras tikpat spēlēs, zaudējot tikai vienā setā, kas arī bija vēl apakšgrupā pret austrāliešiem. Četros izslēgšanas turnīra mačos bilance perfekta, finālā pārliecinoša uzvara 2:0 (21:17, 21:11) pret Remī Basero/Kalvinu Ajē no Francijas. Par uzvaru Pļaviņš/Fokerots nopelnīja 1200 ranga punktus, kas ļaus pakāpties augstāk par sesto vietu, kurā viņi bija pirms Rio turnīra, kā arī 40 000 ASV dolāru lielu naudas balvu. Šosezon viņiem šis ir trešais pjedestāls, jo bija arī divas trešās vietas decembrī un martā turpat Brazīlijā. Nu sperts solis augstāk.
Pļaviņš karjeras laikā lielajos turnīros gan uzvarējis vairākkārt – 2012. gadā ar Jāni Šmēdiņu viņi bija labākie Šanhajas "Grand Slam", bet 2018. gadā Hāgā ar Edgaru Toču palika nepārspēti četru zvaigžņu turnīrā.
Šonedēļ Hamburgā nākamais "Elite16" posms, kur līdztekus Pļaviņam/Fokerotam dāmu turnīrā piedalīsies arī pasaules čempiones Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova. Pēc tam jau Eiropas čempionāts Stare Jablonki (Polija).
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