Žurnālists, režisors un producents Sandijs Semjonovs 28. jūlijā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā pārcietis operāciju, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Semjonovam bija konstatēta cirkšņa trūce, un, gatavojoties rudenī plānotajam braucienam uz Afganistānu, lai veidotu dokumentālo filmu, pieņemts lēmums neatlikt ārstēšanu un veikt operāciju. Vien divas dienas pēc operācijas viņš tika izrakstīts no slimnīcas. Turpmākos divus mēnešus viņam būs jāievēro mierīgs režīms un jāiziet rehabilitācijas periods, lai pilnībā atveseļotos.
Ārsts Semjonovam piedāvājis noformēt darbnespējas lapu, tomēr viņš norādījis, ka nav neviena darba devēja, kuram to iesniegt. Viņš vien piebildis, ka šādu dokumentu varētu parādīt sievai, kura atveseļošanās laikā viņu aprūpēs un gatavos ēdienu, kamēr pats to nevarēs darīt.
Šoruden Semjonovs dosies uz Afganistānu, kur plāno veidot dokumentālu stāstu par dzīvi valstī un pārmaiņām, kas tajā notikušas pēc tam, kad pie varas nākuši talibi.
Vairāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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