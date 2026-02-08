Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu Top 10 nemainīgs līderis ir Dena Brauna "Noslēpumu noslēpums" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), kas pirmo vietu saglabā jau trešo nedēļu pēc kārtas. Šīs nedēļas jaunumi aptver plašu žanru loku – no Latvijas kultūrvēstures un latviešu oriģinālprozas līdz spriedzes romāniem un jauniešu literatūrai.
Topa jaunums, kas uzreiz ierindojies augstajā otrajā vietā, ir Daces Judinas romāns "Vajātājs" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tā ir jau 24. grāmata sērijā "Izmeklē Anna Elizabete". Šoreiz Anna Elizabete un Miks Kaķītis dodas uz Latvijas pierobežu, kur šķietami mierīgajā Klinšu muižā notiek divas nežēlīgas slepkavības. Izmeklēšana atklāj arvien jaunus noslēpumus, un drīz vien Anna Elizabete saprot, ka arī pati kļuvusi par daļu no rūpīgi izplānotas spēles. Līdz pēdējam brīdim paliek neatbildēts jautājums – vai vajātājs patiešām ir kāds no savējiem?
Starp jaunumiem ir arī itāļu rakstnieces Donatellas di Pjetrantonio romāns "Atdotā" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Bez jebkāda paskaidrojuma meitene tiek aizvesta no ģimenes, kuru vienmēr uzskatījusi par savējo, un atdota bioloģiskajai mātei. Svešajā vidē viņai no jauna jāiemācās saprast, kam pieder viņas vieta pasaulē un kas veido cilvēka identitāti. Tas ir smalks un emocionāli piesātināts romāns par piederību, zaudējumu un bērna ievainojamo pasauli.
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Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
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