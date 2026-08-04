Jūrmalā tiks izveidota piemiņas vieta šā gada martā mūžībā aizgājušajam ceļotājam, seškārtējam Ginesa rekordistam Kārlim Bardelim, sociālajā medijā "Facebook" paziņojuši viņa projekta "Bored of Borders" pārstāvji.
Paziņojumā teikts, ka lēmums tapis pēc Jūrmalas iedzīvotāju balsojuma līdzdalības budžeta projektu konkursā, kurā iecere guvusi nepieciešamo atbalstu.
"Paldies ikvienam balsotājam un īpašs paldies arī Jūrmalas domei par papildus finansējuma piešķiršanu. Mums tas nozīmē ļoti daudz – jūsu atbalsts, sirsnīgās ziņas, ko saņēmām, aicinājumi balsot un visa līdzjušana," raksta "Bored of Borders" pārstāvji.
Piemiņas vieta atradīsies Kauguros pie jūras. Vienlaikus plānots labiekārtot arī Murdu ielas apkārtni un izeju uz jūru, padarot to ērtāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.
Pieminekļa autors būs tēlnieks Edvīns Krūmiņš. Ieceres pamatā ir astrolaba un papīra laivas motīvs, kas simboliski atspoguļo zinātkāri, ceļošanu un vieglumu, ar kādu Bardelis devās savos piedzīvojumos. Astrolabs ir vēsturisks navigācijas instruments, ko agrāk izmantoja debess ķermeņu stāvokļa noteikšanai.
Bardeļa tuvinieki iepriekš uzsvēra, ka Sloka ir Kārļa dzimtā vieta, kur aizsākās viņa dzīves ceļš, savukārt jūra — neatņemama viņa dzīves sastāvdaļa un iedvesmas avots. Piemiņas vieta iecerēta kā simbols drosmei, cilvēcībai un latvieša spēkam pasaulē.
Kārlis Bardelis (1985–2025) bija ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs, kura gandrīz astoņus gadus ilgais ceļojums apkārt pasaulei bez motora un burām, paļaujoties tikai uz paša spēku, ļāva viņam sešas reizes iekļūt Ginesa rekordu grāmatā. Ceļojumu laikā viņš šķērsoja Atlantijas, Kluso un Indijas okeānu, veica tūkstošiem kilometru ar velosipēdu, kā arī pievērsa sabiedrības uzmanību labdarības iniciatīvām, tostarp bērnu aprūpei ģimenēs un hospisa aprūpes attīstībai Latvijā.
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