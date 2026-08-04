Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume iesniedzis atlūgumu, un viņa pēdējā darba diena bija 1. augustā.
Sasniedzot izdienas pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un stāžu, viņš nolēmis doties izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām. J. Straume KNAB vadīja kopš 2017. gada 15. jūnija. KNAB komunikācijas nodaļas 31. jūlijā izplatītajā paziņojumā publicēts J. Straumes citāts: "Deviņu gadu laikā, vadot Latvijas vadošo pretkorupcijas iestādi, ir paveikts ievērojams darbs. Stājoties amatā, pirmais un svarīgākais uzdevums, ko sev izvirzīju, bija atjaunot KNAB kolektīvu un novērst tajā valdošo sašķeltību. Esmu gandarīts, ka tas ir izdevies. [..] Esam būtiski stiprinājuši korupcijas novēršanas sistēmu, pilnveidojuši politisko organizāciju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību, kā arī atklājuši un sekmīgi izmeklējuši daudzas sarežģītas korupcijas lietas, kā arī kopā ar sadarbības partneriem sasnieguši nozīmīgus rezultātus ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanā. [..]" Tāpat paziņojumā minēts, ka saskaņā ar aptaujām "arvien vairāk iedzīvotāju ir gatavi ziņot par iespējamiem korupcijas gadījumiem un vērsties tieši KNAB, tostarp atklājot savu identitāti". J. Straume izsaka arī pateicību "ikvienam ziņotājam, kuram godprātība nav tikai princips, bet ikdienas izvēle".
No 2. augusta KNAB priekšnieka amata pienākumus pildīs Ineta Cīrule, kas šobrīd ir KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos.
KNAB priekšnieku pēc Ministru kabineta ieteikuma uz pieciem gadiem amatā ieceļ Saeima.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, Jēkabs Straume dzimis 1976. gadā (tātad šogad viņam paliek 50 gadi), 1999. gadā absolvējis Latvijas Policijas akadēmiju, strādājis Valsts policijas Galvenajā kriminālpolicijas pārvaldē (1999–2001), Militārās izlūkošanas un drošības dienestā (2001–2017).
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