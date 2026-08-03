1188.lv interviju ciklā “Un tā tas sākās” uz sarunu aicināta dziedātāja Laima Vaikule. Uz jautājumu, vai viņa ir nolēmusi, kad beigt skatuves karjeru, māksliniece atbild, ka tā būtu tikai poza, jo tādas lietas notiek pašas par sevi un dabiski.
Sarunas laikā ar Laimu Vaikuli uzpeld arī jautājums par karjeras beigām – vai dziedātāja ir sev pateikusi kādu konkrētu laiku, kad mest visam mieru. Laima Vaikule atbild, ka tik sarežģītas domas nedomā, jo uzskata, kādu dienu tas notiks pats no sevis: ”Kādreiz uz koncertu nenāks cilvēki, kādreiz man nebūs interesanti to vairs darīt, negribēsies jaunas dziesmas mācīties – tas pats par sevi notiks. Priekš kam man tagad par to domāt.”
Jautājums par nākotni atsauc Laimai atmiņā gadījumu, kad viņa uzstājās veco ļaužu pansionātā Ķemeros un cik interesanti bijis: “Brīnišķīgi! Cik tas bija aizkustinoši. Man bija tik interesanti, man tā gribējās tur uzstāties. Es mācos, es visu laiku gatavojos tam laikam, tāpēc man interesanti ir. Cik svarīgi ir, lai būtu daudz labu cilvēku, kas varētu ar tādu pacietību izturēties pret jums. Jo visiem cilvēkiem jau vienāds liktenis – bērni izaug un aiziet projām, draugi aizbrauc, kāds vispār aiziet uz to pasauli, un jūs paliekat vairāk un vairāk viens. Un kādreiz pienāks tas laiks, kad jūs būsiet viens. Un tāpēc man bija interesanti uzstāties Jaunķemeros, un tur bija tik daudz jauku cilvēku, kas tik pacietīgi ar tiem senioriem apgājās – tik mīļi un tik labi, man tas ļoti patika. Tā bija sevišķa uzstāšanās, no sirds.”
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