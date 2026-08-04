Šovā “Slavenības. Bez filtra” Kaspars un Olga Kambalas turpina savu ceļojumu pa Turciju. Kad Olga izsaka vēlmi uztaisīt pīrsingu, Kaspars pamatīgi aizsvilstas, ka visu laiku tiek izpildītas Olgas vēlēšanās, kamēr viņa vēlmes nevienu neinteresē.
Kaspars un Olga sava Turcijas ceļojuma laikā Antālijā devušies uz tetovēšanas salonu, kur pēc Olgas vēlēšanās Kaspars ir gatavs uztaisīt sev jaunu tetovējumu. Taču, kad Olga izsaka vēlmi pēc pīrsinga, Kaspars manāmi uzvelkas – viss tikai Olgai! Gan baloni, gan viņa tetovējumi, nu vēl pīrsings.
Olgai publiska ķīvēšanās liek justies neērti, tomēr Kaspars mierā neliekas – viņam arī esot kauns, ka sieva visu laiku norāda, ko viņam darīt! Lai arī Olga lūdz Kasparu nekliegt un nebūt tik agresīvam, bet viņam šķiet, ka sieva nenovērtē to, ko viņš viņas labā dara, un tonis tikai arvien saasinās: “Kāds agresīvs? Jūs ko, slimas esat? Es tev balonus, to un to, tā, šitā, augšā, lejā! Tev nepietiek, ka es tev taisu kabanu, tev baloni, tev to taisa un to taisa, bet tev nepietiek! Tu gribi tetovējumu, es nāku taisīt tetovējumu – kam, sev? Paskaties, kādi man smuki tetovējumi, un tagad kaut kādā bomžu vietā Antālijā. Un tu man saki – viss tev… Nopietni?”
Kaspars nevar nomierināties, ka viss tiek darīts tikai Olgai, bet neviens nav pajautājis, ko tad viņš vēlētos darīt šajā ceļojumā. Uz to gan Olgai ir atbilde, ka tas viņai tāpat labi zināms: “Ar draugiem tusēt. Tu jau to visu laiku saki, es taču zinu. Aizbraukt ar draugiem, lai draugi tevi savāc.”
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