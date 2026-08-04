Otrdien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, vairāk mākoņu saglabāsies valsts ziemeļaustrumu daļā.
Sinoptiķi prognozē, ka nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs lēns vējš.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz +22..+27 grādiem.
Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem un ar lēnu vēju. Gaisa temperatūra sasniegs +25 grādus.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1019-1021 hektopaskāls jūras līmenī.
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