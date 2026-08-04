Pēc pieciem Kuldīgā pavadītiem gadiem bijušais Jaunā Rīgas teātra aktieris Ģirts Krūmiņš atgriezies galvaspilsētā un pievienojies Dailes teātrim, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Krūmiņš jau piedalījies Dailes teātra izrādē "Milzis". 61 gadu vecais aktieris atzīst, ka jaunajā darba vietā jūtas ļoti labi. Viņš teātrī sastapis brīnišķīgus kolēģus un atbalstošu komandu gan profesionālā, gan cilvēciskā ziņā.
Viņš šovasar pārcēlies no Kuldīgas uz Rīgu, jo regulāri izbraukāt uz darbu galvaspilsētā kļuvis pār apgrūtinošu.
Krūmiņš Kuldīgā nodzīvojis piecus gadus, pirms tam viņš visu mūžu dzīvojis Rīgā.
Šīs vasaras atvaļinājumu Krūmiņš pavadījis mierīgā gaisotnē. Viņš atzīst, ka vislabāk atpūšas, neko īpaši nedarot — skatoties filmas, satiekoties ar draugiem un dodoties izbraucienos pa Latviju.
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