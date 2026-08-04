Veselības inspekcija (VI) atcēlusi iepriekš noteikto ieteikumu nepeldēties Saldus ezerā, liecina VI publicētā informācija.
Iekšzemes peldvietā Saldus ezerā 27. jūlijā ņemtie atkārtotie peldūdens paraugi uzrāda, ka E.coli (zarnu nūjiņu) piesārņojums ir samazinājies un mikrobioloģiskie rādītāji ir normas robežās. Līdz ar to Saldus ezerā peldēties atkal ir atļauts.
Peldēties atļauts arī visās pārējās oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās, norāda VI.
Iedzīvotāji var sekot oficiālo peldvietu ūdens paraugu kvalitātes aktuālajiem rezultātiem VI tīmekļvietnē sadaļā "Peldvietu ūdens kvalitāte", kur atrodama arī Latvijas oficiālo peldvietu karte un informācija par peldvietu drošības aspektiem.
Visu oficiālo peldvietu ūdens nākošā un sezonas pēdējā laboratoriskā pārbaude tiks veikta 24. un 25. augustā.
Oficiālā peldsezona Latvijā ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim.
31. jūlijā VI Saldus ezera oficiālajā peldvietā konstatēja paaugstinātu zarnu nūjiņu (E. coli) koncentrāciju, tādēļ ieteica tajā nepeldēties.
Pirms ūdens paraugu ņemšanas Saldus apkārtnē vairākas dienas bija nokrišņi. VI skaidroja, ka intensīvi vai ilgstoši nokrišņi var veicināt virszemes noteci un fekālā piesārņojuma nonākšanu ūdenstilpēs, īslaicīgi paaugstinot mikrobioloģiskā piesārņojuma rādītājus.
Laboratorijā peldūdenī nosaka zarnu nūjiņu un zarnu enterokoku koncentrāciju. Šie rādītāji liecina par iespējamu fekālo piesārņojumu un var norādīt uz slimības izraisošu baktēriju un vīrusu klātbūtni ūdenī.
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