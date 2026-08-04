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Alerģija vasarā: kā atpazīt simptomus un efektīvi mazināt ādas kairinājumu?

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 04. augusts, 00:00
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2026. gada 04. augusts, 00:00
Foto: Pexles.com/Marta Wave

Vasaras sezonā, pavadot vairāk laika svaigā gaisā, saskarsme ar dažādiem vides kairinātājiem dabiski pieaug. Pēkšņs ādas apsārtums vai nieze pēc pastaigas dabā ir bieža parādība, kas var būtiski ietekmēt dzīves kvalitāti, traucējot nakts miegu un radot fizisku diskomfortu.

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Šajā rakstā detalizēti apskatīti biežākie vasaras kairinātāji, simptomu atpazīšana un farmaceitu ieteikumi efektīvai ādas iekaisuma ārstēšanai.

Alerģija ir organisma imūnsistēmas pastiprināta, neadekvāta reakcija uz ārējās vides kairinātājiem, kas lielākajai daļai cilvēku ir nekaitīgi. Vasaras periodā šī imūnatbilde visbiežāk izpaužas kā pēkšņa nātrene, saules izraisīti izsitumi vai spēcīga reakcija uz kukaiņu dzēlieniem. Pareiza simptomu atpazīšana un atbilstošu antihistamīnu (pretalerģijas līdzekļu) lietošana palīdz ātri atgūt komfortu.

Saturs

Biežākie vasaras alerģijas simptomi un to attīstība

Saules alerģija jeb fotodermatoze: kāpēc āda reaģē uz UV stariem?

Odu kodumi un kukaiņu dzēlieni: kā efektīvi mazināt diskomfortu?

Antihistamīna krēmi un pretalerģijas ziedes: kā tie darbojas?

Apotheka farmaceitu ieteikumi drošai un veselīgai vasarai

Biežākie vasaras alerģijas simptomi un to attīstība

Dermatologi norāda, ka ādas alerģijas reakcija var būt tūlītēja vai parādīties pakāpeniski vairāku stundu laikā atkarībā no alergēna un vides faktoriem (gaisa temperatūras, mitruma). Praksē alerģija bieži tiek jaukta ar mehānisku kairinājumu vai sviedreni, tāpēc ir svarīgi vērot simptomu attīstības dinamiku.

Kādas ir galvenās ādas alerģijas pazīmes?

Pēkšņs apsārtums: var aptvert gan nelielus, lokālus ādas laukumus, gan plašākas ķermeņa zonas.

Stipra nieze: bieži pastiprinās vakaros vai naktīs, ievērojami traucējot pilnvērtīgu atpūtu.

Nātrene (sīki pūslīši vai pacēlumi): vizuāli atgādina nātru dzēlienu pēdas un var saplūst lielākos plankumos.

Ādas sausums un lobīšanās: var attīstīties vairākas dienas pēc sākotnējās reakcijas, norādot uz ādas aizsargbarjeras bojājumiem.

Kādos gadījumos ādas alerģija var būt bīstama?

Ādas nieze un izsitumi var būt signāls par nopietnāku stāvokli. Pazīmes, kas liecina par dzīvībai bīstamu anafilaktisku reakciju (strauju un smagu alerģisku atbildi, kas skar visu organismu), ietver elpas trūkumu, rīkles vai sejas tūsku, reiboni, strauju asinsspiediena pazemināšanos un sirdsklauves. Šādos gadījumos nekavējoties jāmeklē neatliekamā medicīniskā palīdzība. Arī ilgstošas niezes gadījumā, ja lokālie līdzekļi nepalīdz, ieteicams konsultēties ar ārstu.

Kāpēc sejas un acu plakstiņu āda ir īpaši jutīga?

Sejas un acu plakstiņu āda ir ievērojami plānāka. Ziedputekšņi, pilsētas putekļi, sviedri un nepiemēroti kosmētikas vai saules aizsarglīdzekļi var veicināt kontaktdermatīta (lokāla ādas iekaisuma, kas rodas tiešā saskarē ar kairinātāju) attīstību. Simptomi šajās zonās ietver izteiktu tūsku, acu asarošanu un dedzināšanu. Diskomforta mazināšanai jālieto maigi, hipoalerģiski līdzekļi un jāizvairās no acu berzēšanas.

Saules alerģija jeb fotodermatoze: kāpēc āda reaģē uz UV stariem?

Foto: Pexles.com/KarolaG

Saules alerģija jeb fotodermatoze rodas, kad ultravioletais (UV) starojums izmaina ādas šūnu struktūru, izraisot imūnsistēmas aizsargreakciju izsitumu formā. Tā visbiežāk novērojama sezonas sākumā uz atklātām ķermeņa vietām (dekoltē, pleciem, rokām), organismam nepaspējot adaptēties saules intensitātei. Simptomi var parādīties pat vairākas dienas pēc sauļošanās un variēt no viegla apsārtuma līdz sāpīgiem, saplūstošiem izsitumiem.

Kā pasargāt bērnus no saules alerģijas?

Bērnu āda ir plānāka un satur mazāk melanīna (dabīgā ādas pigmenta, kas palīdz absorbēt UV starus un pasargā no apdegumiem), padarot to īpaši neaizsargātu. Saules alerģijas pazīmes bērniem bieži ietver sīkus, sārtus izsitumus un izteiktu niezi, kas padara bērnu raudulīgu un traucē miegu. Bērniem jāizvairās no tiešiem saules stariem aktīvākajās stundās (11.00–15.00), jāvalkā elpojošs apģērbs un cepure. Ja reakcija jau sākusies, ādu maigi atvēsina un konsultējas ar ārstu vai farmaceitu.

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Kā pareizi aizsargāt ādu no fotodermatozes?

Cilvēkiem ar noslieci uz alerģiju ieteicams izvēlēties aptiekās pieejamos aizsargkrēmus, kas nodrošina plaša spektra (UVA un UVB) aizsardzību un nesatur smaržvielas vai agresīvus konservantus. Aizsargkārta jāatjauno ik pēc divām stundām, kā arī pēc peldēšanās vai svīšanas.

Odu kodumi un kukaiņu dzēlieni: kā efektīvi mazināt diskomfortu?

Odu koduma brīdī kukainis ādā ievada siekalas, kas satur specifiskas olbaltumvielas. Cilvēka imūnsistēma tās atpazīst kā svešķermeņus, izraisot lokālu alerģisku reakciju – apsārtumu, tūsku un niezi. Vissvarīgākais ir izvairīties no sakostās vietas kasīšanas, lai nepieļautu bakteriālas infekcijas iekļūšanu brūcē. Visefektīvākā profilakse ir repelentu (speciālu ķīmisku vai dabīgu līdzekļu kukaiņu atbaidīšanai) un atbilstoša apģērba lietošana.

Kāda ir pirmā lokālā palīdzība pēc kukaiņu dzēliena?

Ja dzēliens jau noticis, aptiekās pieejami atvēsinoši geli pret niezi, kas sašaurina asinsvadus, mazina iekaisumu un nomierina ādu. Viegliem kairinājumiem var noderēt arī alvejas ekstrakts vai tējas koka eļļa. Ja tūska un apsārtums strauji izplatās, parādās sāpes vai drudzis, noteikti jākonsultējas ar ārstu, jo tas var liecināt par sekundāru infekciju.

Antihistamīna krēmi un pretalerģijas ziedes: kā tie darbojas?

Pretalerģijas ziedes un krēmi darbojas, bloķējot histamīna receptorus ādā. Histamīns ir bioloģiski aktīva viela, ko organisms pastiprināti izstrādā alerģijas laikā, un tieši tas izraisa niezi, apsārtumu un audu tūsku. Viegla kairinājuma gadījumā palīdzēs termālais ūdens vai nomierinoši losjoni, bet izteiktākiem simptomiem nepieciešami mērķtiecīgi pretalerģijas krēmi.

Foto: Pexles.com/Tima Miroshnichenko
Aktīvā vielaIedarbības veidsGalvenais lietojums
DimetindēnsGels, ātra niezes mazināšanaAntihistamīni, piemēroti ātrai palīdzībai pēc kukaiņu kodumiem
HidrokortizonsKrēms, spēcīgs pretiekaisuma efektsIzteiktu alerģisku reakciju un dermatīta mazināšanai
Dabīgie ekstraktiNomierinoša iedarbībaPretalerģijas līdzekļi bērniem un jutīgai ādai viegla kairinājuma gadījumā

Kāda ir atšķirība starp nehormonāliem un hormonāliem krēmiem?

Bezrecepšu antihistamīna līdzekļi (nehormonāli) ir piemēroti ikdienas lietošanai un vieglu līdz vidēji smagu simptomu kontrolei. Savukārt līdzekļi, kas satur kortikosteroīdus (hormonālas vielas ar spēcīgu pretiekaisuma iedarbību un nopērkami tikai ar ārsta izrakstītu recepti), paredzēti smagākiem un ilgstošākiem iekaisumiem. Kortikosteroīdus saturošas ziedes drīkst lietot tikai īslaicīgi un vēlams pēc ārsta vai farmaceita norādījuma. Izvēlētais preparāts jāuzklāj plānā kārtiņā uz tīras, sausas ādas, izvairoties no atklātām brūcēm.

Apotheka farmaceitu ieteikumi drošai un veselīgai vasarai

Rūpes par ādas veselību prasa apzinātu profilaksi un pareizu līdzekļu izvēli. Tā kā katra organisma reakcija uz alergēniem ir individuāla, profesionāla farmaceita konsultācija palīdzēs atrast drošāko un efektīvāko risinājumu ādas nomierināšanai un aizsardzībai. Ja simptomi ir smagi vai ilgstoši, vienmēr vērsieties pie ārsta.

Apotheka piedāvā plašu un rūpīgi atlasītu produktu klāstu – no saules aizsarglīdzekļiem un repelentiem līdz specifiskiem medikamentiem alerģijas mazināšanai. Mūsu zinošie farmaceiti ir gatavi sniegt konsultācijas gan klātienē aptiekās, gan tiešsaistē. Izmanto e-aptiekas sniegtās ērtības un pasūti nepieciešamos veselības produktus ātri un vienkārši, lai izbaudītu vasaras sezonu ar pārliecību un bez raizēm! 

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