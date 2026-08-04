Biedrība "Zemnieku saeima" pirms trim nedēļām ziņoja, ka Latvijā ar ziemas miežu kulšanu ir sākta šā gada ražas novākšanas sezona, tāpēc aicinot autovadītājus pievērst īpašu uzmanību drošībai uz ceļa.
Lauksaimnieku organizācija publiskajā paziņojumā informēja, ka ražas novākšana turpināsies visu jūliju, augustu un, iespējams, līdz pat septembra vidum, jo būs vēl jānovāc vasarāju kultūraugi – vasaras rapši, mieži, kvieši, griķi un pupas.
Ražas novākšanas laiks pirms katrām Saeimas vēlēšanām nepaslīd garām arī politiķiem, kuri pamanās pozēt pie traktoru un kombainu stūres. Šonedēļ biedrības "Zemnieku saeima" organizētā reģionālā vizītē, lai tiktos ar lauksaimniekiem, brauks arī Ministru prezidents Andris Kulbergs. Kā raksta "Zemnieku saeima", premjers arī "atklās kulšanas sezonu".
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